ABD'nin ticari ham petrol stokları 3.1 milyon varil artarak 460 milyon varili geçti
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 100 bin varil arttı. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
ABD'nin ticari ham petrol stokları 3.1 milyon varil artarak 460 milyon varili geçti

09:49 09.04.2026
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 100 bin varil arttı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 100 bin varil artışla 464 milyon 700 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 1 milyon 700 bin varil azalarak 413 milyon 300 bin varil seviyesine düştü.
Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalarak 239 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 28 Mart-3 Nisan haftasında 61 bin varil azalarak 13 milyon 596 bin varile geriledi.
Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 130 bin varil azalışla 6 milyon 324 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 628 bin varil artışla 4 milyon 149 bin varil oldu.
EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor.
