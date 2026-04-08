Trump iki haftalık ateşkes ilan etti: 'Bu iki taraflı bir ateşkes olacaktır'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/zaharovadan-guterresin-iran-aciklamalarina-tepki-1104843376.html
Zaharova’dan Guterres’in İran açıklamalarına tepki
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 'sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemezliğini' yalnızca... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T00:37+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499848_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_efb708d174fae43fce193dbbf37aec6e.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/nebenzya-abd-ve-israilin-irana-yonlik-saldirganligini-kiniyoruz-1104840638.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499848_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_982f679088ceef144351cdd64ae5139b.jpg
00:37 08.04.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ‘sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemezliğini’ yalnızca İran’daki çatışmayla sınırlı tutmasına tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “İran’daki sivil altyapıya yönelik saldırıların hiçbir şekilde meşru görülemeyeceğine” dair sözlerinin yalnızca ABD ve İran bağlamında değerlendirilmesine tepki göstererek, bu tutumun Vladimir Zelenskiy’in eylemleri ve Gazze’de yaşananlar için de geçerli olup olmadığını sordu.
Bu sadece ABD ve İran’la ilgili değil, değil mi? Bu aynı zamanda, BM Genel Sekreteri'nin bakış açısına göre, sivillere yönelik terörist saldırıları herhangi bir askeri amaçla haklı gösteremeyen Zelenskiy ile de ilgili; doğru mu anladık? Gazze halkının çektiği acılar için de mi geçerli? Son on yıllarda NATO’nun Belgrad’ın bombalanmasından Libya’nın parçalanmasına kadar tüm saldırıları için de mi? Bu ‘veciz ifadenin’, Guterres’in kariyerinin sonunda dile getirdiği bu sözlerin evrensel bir nitelik taşıdığını kayda geçirebilir miyiz?
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, salı günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a ilişkin ifadelerinden duyduğu endişeyi dile getirerek, 'hiçbir askeri hedefin sivil altyapının tamamen yok edilmesini veya sivillere kasıtlı zarar verilmesini haklı çıkaramayacağını' ifade etmişti.
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2026
Nebenzya: ABD ve İsrail’in İran’a yönlik saldırganlığını kınıyoruz
Dün, 21:30
