Nebenzya: ABD ve İsrail’in İran’a yönlik saldırganlığını kınıyoruz
21:30 07.04.2026 (güncellendi: 21:58 07.04.2026)
Vasiliy Nebenzya
Abone ol
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ülkesinin Basra Körfezi ve Ortadoğu’da en kısa sürede barışın sağlanması için çaba gösterdiğini belirterek, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadıklarını belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), Hürmüz Boğazı’na ilişkin karar tasarısını oylamasının ardından yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadıklarını, tasarıyı ise “uluslararası hukuk açısından tehlikeli emsal ve İran’a karşı saldırgan eylemlere kart‑blanş vereceği” gerekçesiyle veto ettiklerini açıkladı.
Ortadoğu ve İran gündemiyle toplanan BMGK oturumunda konuşan Nebenzya, “Hedefimiz, Basra Körfezi’nde ve Orta Doğu’da mümkün olan en kısa sürede barışın tesis edilmesidir” diyerek, şunları ifade etti:
Rusya, Basra Körfezi ve Orta Doğu’da çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi için, en üst düzeyde aktif girişimlerde bulunmuştur ve bulunmaya devam etmektedir. Hedefimiz nettir: Bölgede mümkün olan en kısa sürede kalıcı barışın tesis edilmesi.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırganlığını kınıyoruz. Bölgedeki tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne koşulsuz saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İran’ın sivil halkına ve sivil altyapısına yönelik her türlü saldırıyı kesinlikle kabul edilemez buluyoruz.
Hürmüz Boğazı’na ilişkin sunulan karar tasarısına neden ‘hayır’ dediğimizi de açıkça ortaya koydum. Rusya Federasyonu, uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku açısından tehlikeli bir emsal yaratacak, barışçıl girişimleri zayıflatacak ve BM Güvenlik Konseyi’nin otoritesini aşındıracak bir metni destekleyemezdi.
Çin ile birlikte, Güvenlik Konseyi'nin Ortadoğu'daki mevcut duruma ilişkin, deniz güvenliği perspektifini de içeren alternatif bir karar taslağını değerlendirmesini öneriyoruz.
Bahreyn tarafından sunulan bu tasarıdaki bazı hükümler, fiilen İran’a karşı saldırgan eylemlerin sürdürülmesine ve gerilimin daha da tırmandırılmasına kart‑blanş verilmesi anlamına geliyordu. Hürmüz Boğazı konusunda böyle tek taraflı bir kararın kabulü, İran çevresindeki krize dair müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına yönelik tüm ihtimalleri baltalayacaktı.
Böylesi bir belge, yalnızca gerilimi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Çin, Pakistan ve Türkiye tarafından yürütülen barış girişimlerini de sekteye uğratacaktı. Biz, bu krizden çıkış yolunun baskı ve dayatma değil, dengeli diplomasi ve diyalog olduğunu düşünüyoruz.
Washington’ın tutumuna gelince: Eğer Güvenlik Konseyi, ABD’nin bize dayatmaya çalıştığı çizgiyi aynen benimsemiş olsaydı, Tahran’ın Washington’la herhangi bir formatta temasa geçmek için motivasyonu fiilen ortadan kalkacaktı. Bu, diplomasinin tamamen devre dışı bırakılması anlamına gelirdi.
Altını çiziyorum: Washington diplomasiyi iki kez yarı yolda bıraktı. 2025 Haziran’ında ve bu yılın şubat ayında, tam da müzakere süreci devam ederken, İran’a yönelik yoğun hava saldırıları başlattı. Bu, diyalog kanallarına açık bir meydan okuma ve diplomasiye doğrudan bir ihanettir.
Bölgedeki deniz trafiğine dair yaşanan gerilime ilişkin olarak da şunu önerdim: Körfez’deki Arap ülkelerini ve İranlı dostlarımızı, gemi hareketliliği konusundaki sorunları doğrudan, birbirleriyle yapacakları temaslar yoluyla çözmeye davet ediyorum. Rusya Federasyonu, bu tür doğrudan temaslara ve güven inşa edici adımlara her düzeyde katkı sunmaya hazırdır.
Bizim için Hürmüz ve Basra Körfezi’ndeki gemi geçişlerinin güvenliği, baskıcı ve tek taraflı Güvenlik Konseyi kararlarıyla değil, bölge ülkeleri arasında kurulan doğrudan, dürüst ve dengeli diyalogla sağlanmalıdır. Rusya, bu yaklaşımın hem uluslararası hukuka hem de bölgesel istikrara en uygun yol olduğuna inanmaktadır.