Nebenzya: ABD ve İsrail’in İran’a yönlik saldırganlığını kınıyoruz

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ülkesinin Basra Körfezi ve Ortadoğu’da en kısa sürede barışın sağlanması için çaba gösterdiğini belirterek, ABD... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T21:30+0300

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), Hürmüz Boğazı’na ilişkin karar tasarısını oylamasının ardından yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadıklarını, tasarıyı ise “uluslararası hukuk açısından tehlikeli emsal ve İran’a karşı saldırgan eylemlere kart‑blanş vereceği” gerekçesiyle veto ettiklerini açıkladı.Ortadoğu ve İran gündemiyle toplanan BMGK oturumunda konuşan Nebenzya, “Hedefimiz, Basra Körfezi’nde ve Orta Doğu’da mümkün olan en kısa sürede barışın tesis edilmesidir” diyerek, şunları ifade etti:

