Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/ulusal-yuksek-guvenlik-konseyi-iran-buyuk-bir-zafer-kazandi--1104844518.html
Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi: İran büyük bir zafer kazandı
Sputnik Türkiye
İran Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran tarafından sunulan 10 maddelik barış planını kabul ettiğini ve bu durumun İran için kesin bir zafer anlamına geldiğini... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T03:04+0300
dünya
i̇ran
abd
bm güvenlik konseyi
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
irib
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104817621_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f2c49343fe90af9b30dd24fedee51cee.jpg
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104817621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f2f94638ab814177675d7d26161fdb9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, abd, bm güvenlik konseyi, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), irib
03:04 08.04.2026
© REUTERS Dado RuvicHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
Abone ol
İran Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran tarafından sunulan 10 maddelik barış planını kabul ettiğini ve bu durumun İran için kesin bir zafer anlamına geldiğini belirtti.
İran devlet televizyonu IRIB'in haberine göre İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi, Tahran'ın ABD ile olan savaşı kazandığını ilan etti.
Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada "İran büyük bir zafer kazandı ve ABD'yi 10 maddelik planı kabul etmeye zorladı" ifadeleri kullanıldı. Konsey'e göre ABD ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü İran'a bırakmayı kabul etti.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Amerika Birleşik Devletleri, İran'a karşı saldırmazlık ilkesini, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki süregelen kontrolünü, İran'ın uranyum zenginleştirmeye devam etmesini, tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılmasını, tüm BM Güvenlik Konseyi ve UAEA Yönetim Kurulu kararlarının feshini tanımakta; İran'a tazminat ödenmesini, Amerikan birliklerinin Orta Doğu'dan çekilmesini ve tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesini kabul etmektedir.

DÜNYA
01:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала