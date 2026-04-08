Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi: İran büyük bir zafer kazandı
İran Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran tarafından sunulan 10 maddelik barış planını kabul ettiğini ve bu durumun İran için kesin bir zafer anlamına geldiğini... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
İran Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran tarafından sunulan 10 maddelik barış planını kabul ettiğini ve bu durumun İran için kesin bir zafer anlamına geldiğini belirtti.
İran devlet televizyonu IRIB'in haberine göre İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi, Tahran'ın ABD ile olan savaşı kazandığını ilan etti.
Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada "İran büyük bir zafer kazandı ve ABD'yi 10 maddelik planı kabul etmeye zorladı" ifadeleri kullanıldı. Konsey'e göre ABD ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü İran'a bırakmayı kabul etti.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
Amerika Birleşik Devletleri, İran'a karşı saldırmazlık ilkesini, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki süregelen kontrolünü, İran'ın uranyum zenginleştirmeye devam etmesini, tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılmasını, tüm BM Güvenlik Konseyi ve UAEA Yönetim Kurulu kararlarının feshini tanımakta; İran'a tazminat ödenmesini, Amerikan birliklerinin Orta Doğu'dan çekilmesini ve tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesini kabul etmektedir.