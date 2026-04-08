Trump’tan Ortadoğu’ya ‘altın çağ’ sözü
Sputnik Türkiye
İki haftalık ateşkesin ilan edildiği günün tüm dünya için önemli olduğunu belirten Trump, İran’ın toparlanma sürecine başlayabileceğini kaydetti. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T08:01+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/netanyahu-2-haftalik-ateskes-lubnani-kapsamiyor-1104845350.html
İki haftalık ateşkesin ilan edildiği günün tüm dünya için önemli olduğunu belirten Trump, İran’ın toparlanma sürecine başlayabileceğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, Ortadoğu'da “altın çağın” başlayabileceğini yazdı.
Trump, “Dünya için harika bir gün... İran bunun olmasını istiyor, artık bıkmış durumda... Tıpkı ABD’de olduğu gibi, Ortadoğu da altın çağını yaşayabilir!” ifadesini kullandı.
ABD lideri ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığı "çözmeye" yardımcı olacağını kaydederek şunu ekledi:
Çok olumlu gelişmeler olacak! Büyük paralar kazanılacak... Her türlü malzemeyi yükleyip, her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için orada bekleyeceğiz. Bence her şey yolunda gidecek.
Daha önce Donald Trump, ABD ve İran'ın iki haftalık ateşkes konusunda anlaştığını duyurmuştu. ABD'nin İran'dan müzakereler için çalışma temeli olarak hizmet edebilecek 10 maddelik bir öneri aldığını iddia etti.
Daha sonra İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, Washington’un Tahran'ın 10 maddelik önerisini kabul ettiğini savunarak ABD'ye karşı savaşta zafer ilan etti. İran Güvenlik Konseyi'ne göre ABD, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmayı, tazminat ödemeyi, yaptırımları kaldırmayı, Tahran'ın uranyum zenginleştirmeye devam etmesine izin vermeyi ve Ortadoğu'dan askerlerini çekmeyi kabul etti.
Batı medyası, ateşkes planı kapsamında İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinden ücret alacak.
ABD ile müzakereler 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacak. Tahran, tüm müzakere süreci için iki hafta ayırdı. Bu süre zarfında ateşkes sağlanacak. Aynı zamanda İran Güvenlik Konseyi, ABD ile müzakere sürecinin savaşın sonu anlamına gelmediğinin altını çizdi.