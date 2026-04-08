Trump: Ateşkes Lübnan’ı kapsamıyor, Pezeşkiyan: Lübnan, vazgeçilmez şartımız

ABD Başkanı Trump, İran ile varıldığı belirtilen iki haftalık ateşkes anlaşmasının Lübnan’ı kapsamadığını savundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Lübnan'ın... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T19:54+0300

Donald Trump, Amerika merkezli PBC’e telefonla verdiği röportajda İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesine ilişkin soruya yanıt verirken, bunun 'ayrı bir çatışma' olduğunu söyledi. Ayrıca Lübnan merkezli Hizbullah’ın ateşkes anlaşmasına dahil olmadığını belirterek, grubun da 'halledileceğini' söyledi. İran medyasına göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da bir açıklama yaparak "Lübnan’da ateşkes ABD ile 10 maddelik anlaşmanın vazgeçilmez bir şartı" ifadelerini kullandı.Hürmüz Boğazı'ndan geçişler askıya alındıİran’a yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı’na göre, İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarının ardından petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi askıya alındı.‘Kapalı kapılar ardında tartışacağız’Trump, İran ile yapılan ateşkesin temelini oluşturan unsurlara ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD Başkanı, 'Üzerinde anlaştığımız ateşkesin dayandığı belirli noktalar var' dedi. Ancak bu noktaların kamuoyuna açık olmadığını belirten Trump, 'ABD için kabul edilebilir bir maddeler grubu var ve bunları kapalı kapılar ardında tartışacağız' ifadelerini de ekledi.Lübnan’da ağır bilançoLübnanlı yetkililer ise İsrail savaş uçaklarının çarşamba günü ülke genelinde düzenlediği hava saldırılarında en az 87 kişinin hayatını kaybettiğini, 722 kişinin yaralandığını açıkladı. Özellikle başkent Beyrut’taki yoğun nüfuslu bölgelerin ağır hasar gördüğü bildirildi.

