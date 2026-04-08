İran, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin geçişlerini askıya aldı

İran, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin geçişlerini askıya aldı

Hürmüz Boğazı’ndan petrol tankerlerinin geçişi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısının ardından askıya alındı. 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T18:02+0300

2026-04-08T18:02+0300

2026-04-08T18:17+0300

İran medyasına göre, ABD-İran ateşkesinin yürürlüğe girmesinin ardından, İran’ın izniyle ilk gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçti. Fars haber ajansının haberinde ‘Çarşamba öğleden sonra, Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişi tamamen durdu. Bu, İsrail'in ateşkes şartlarını ihlal edip Lübnan'a saldırmasının ardından gerçekleşti’ ifadelerine yer verildi.'İsrail devam ederse, İran anlaşmadan da çekilebilir'İran merkezli Tasnim haber ajansı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ederek ateşkesi ihlal etmesi halinde İran'ın anlaşmadan çekileceğini bildirdi.Bugün iki tanker geçmiştiHaberde, çarşamba sabahı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın şartlarını kabul etmesi ve ateşkesin sağlanmasının ardından, İran'dan izin alan iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde geçebildiği belirtildi.‘İran’ın şartları arasında Lübnan da vardı’İran'ın on maddelik planında öne sürdüğü şartlar arasında, Lübnan da dahil olmak üzere direniş cephesine yönelik saldırıların durdurulması da yer alıyordu.Daha önce, bilgilendirilmiş bir güvenlik-askeri kaynak Fars Haber Ajansı'na şunları söylemişti: "Siyonist rejimin ordusunun Lübnan'a ve ülkedeki İslami direnişe karşı geçici ateşkesi sürekli ihlal etmesinin ardından, İran işgal altındaki topraklardaki İsrail askeri mevzilerine karşı caydırıcı bir operasyon düzenlemeyi planlıyor."

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, hürmüz boğazı, gemi, askeri gemi, gemi kaptanı, petrol, brent petrol, petrol boru hattı, küresel petrol talebi, petrol arama, petrol rafinerisi