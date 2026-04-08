Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR kaydı açıklandı
© AA / Hasan Taşcan
Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları yayınlandı. Maç ve maç sonrası olaylarla çok konuşan Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları dikkat çekti.
TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Trabzonspor-Galatasaray maçında Wagner Pina ve Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyon yer aldı. Gündem olan maçın VAR kayıtları şöyle:
- VAR: Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.
- Cihan Aydın: Anlaşıldı.
- VAR: Önce temas noktası.
- VAR: Birazcık daha ayağını evet.
- Cihan Aydın: Evet geldim Erkan hocam.
- VAR: Temas noktasını gösteriyorum.
- VAR: Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim.
- Cihan Aydın: Erkan hocam, bir daha başka açıdan ver.
- Cihan Aydın: Evet bu açı güzel.
- Cihan Aydın: Oyuncunun ayağı yerde. Dizine çarpıyor.
- Cihan Aydın: Diğer açıdan bir daha göster.
- VAR: Diğer açıyı göster, göster diğer açıyı.
- Cihan Aydın: Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor.
- Cihan Aydın: Diğer ayağıyla yapıyor.
- Cihan Aydın: Erkan hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart.
- VAR: Karar senin.
- Cihan Aydın: Anlaşıldı.
