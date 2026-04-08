https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/trabzonspor-galatasaray-macinin-var-kaydi-aciklandi-1104846729.html

Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR kaydı açıklandı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları yayınlandı. Maç ve maç sonrası olaylarla çok konuşan Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları dikkat... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

spor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104846775_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_587bbe4506ae35832e11f27ee925ab71.jpg

TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Trabzonspor-Galatasaray maçında Wagner Pina ve Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyon yer aldı. Gündem olan maçın VAR kayıtları şöyle:- VAR: Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.- Cihan Aydın: Anlaşıldı.- VAR: Önce temas noktası.- VAR: Birazcık daha ayağını evet.- Cihan Aydın: Evet geldim Erkan hocam.- VAR: Temas noktasını gösteriyorum.- VAR: Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim.- Cihan Aydın: Erkan hocam, bir daha başka açıdan ver.- Cihan Aydın: Evet bu açı güzel.- Cihan Aydın: Oyuncunun ayağı yerde. Dizine çarpıyor.- Cihan Aydın: Diğer açıdan bir daha göster.- VAR: Diğer açıyı göster, göster diğer açıyı.- Cihan Aydın: Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor.- Cihan Aydın: Diğer ayağıyla yapıyor.- Cihan Aydın: Erkan hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart.- VAR: Karar senin.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

