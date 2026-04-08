Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR kaydı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları yayınlandı. Maç ve maç sonrası olaylarla çok konuşan Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları dikkat...
cihan aydın
barış alper yılmaz
trabzonspor
var
türkiye futbol federasyonu (tff)
trendyol süper lig
galatasaray
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/sampiyonlar-ligi-ceyrek-finalleri-nefes-kesti-bayern-munih-ve-arsenal-galip-geldi-1104843685.html
07:54 08.04.2026
© AA / Hasan TaşcanTrabzonspor ile Galatasaray
© AA / Hasan Taşcan
Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları yayınlandı. Maç ve maç sonrası olaylarla çok konuşan Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları dikkat çekti.
TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Trabzonspor-Galatasaray maçında Wagner Pina ve Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyon yer aldı. Gündem olan maçın VAR kayıtları şöyle:
- VAR: Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.
- Cihan Aydın: Anlaşıldı.
- VAR: Önce temas noktası.
- VAR: Birazcık daha ayağını evet.
- Cihan Aydın: Evet geldim Erkan hocam.
- VAR: Temas noktasını gösteriyorum.
- VAR: Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim.
- Cihan Aydın: Erkan hocam, bir daha başka açıdan ver.
- Cihan Aydın: Evet bu açı güzel.
- Cihan Aydın: Oyuncunun ayağı yerde. Dizine çarpıyor.
- Cihan Aydın: Diğer açıdan bir daha göster.
- VAR: Diğer açıyı göster, göster diğer açıyı.
- Cihan Aydın: Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor.
- Cihan Aydın: Diğer ayağıyla yapıyor.
- Cihan Aydın: Erkan hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart.
- VAR: Karar senin.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri nefes kesti: Bayern Münih ve Arsenal galip geldi
