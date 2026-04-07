Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi: Zincir marketler incelemede
Ticaret Bakanlığı, zincir marketlere yönelik yaptığı incelemelerde tedarik zincirindeki fiyat farklarını detaylı şekilde ortaya koydu. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
20:35 07.04.2026
Ticaret Bakanlığı, zincir marketlere yönelik yaptığı incelemelerde tedarik zincirindeki fiyat farklarını detaylı şekilde ortaya koydu.
Diyarbakır’da yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında sebze fiyatlarındaki yüksek artış mercek altına alındı.
Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, kırmızı kapya biberin Adana Karataş ilçesindeki üreticiden 7 TL’ye alındığı, Diyarbakır’daki firma tarafından zincir markete 30 TL’ye satıldığı, market raflarında ise 199.99 TL’ye kadar çıktığı tespit edildi.
Benzer şekilde yeşil sivri biberin 20 TL’den markete verildiği, tüketiciye ise 249.99 TL’den sunulduğu belirlendi.
İkinci denetimde ise salatalığın Konya Ereğli ilçesinde üreticiden 5.30 TL’ye alındığı, komisyoncu aracılığıyla zincir markete 12 TL’ye satıldığı ve raflarda 79.90 TL’ye yükseldiği ortaya çıktı.
Ayrıca Mersin Akdeniz ilçesinden 130 TL’ye temin edilen yeşil sivri biberin, zincir markette 249.99 TL’den satışa sunulduğu tespit edildi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu firmaların haksız fiyat artışı yaptığına hükmedildi. Konu, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.
Sebze ve meyveyi fahiş fiyata satan zincir marketlere 96.6 milyon lira ceza kesildi
