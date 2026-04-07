https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/ticaret-bakanligindan-fahis-fiyat-denetimi-zincir-marketler-incelemede-1104839868.html

Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi: Zincir marketler incelemede

Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi: Zincir marketler incelemede

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, zincir marketlere yönelik yaptığı incelemelerde tedarik zincirindeki fiyat farklarını detaylı şekilde ortaya koydu. 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T20:35+0300

2026-04-07T20:35+0300

2026-04-07T20:35+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

market

zincir market

fahiş fiyat

ücret

ek ücret

ücret eşitsizliği

zam

ara zam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/06/1065462721_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_30d8e69e9c1630348f5e380a41261c40.jpg

Diyarbakır’da yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında sebze fiyatlarındaki yüksek artış mercek altına alındı.Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, kırmızı kapya biberin Adana Karataş ilçesindeki üreticiden 7 TL’ye alındığı, Diyarbakır’daki firma tarafından zincir markete 30 TL’ye satıldığı, market raflarında ise 199.99 TL’ye kadar çıktığı tespit edildi.Benzer şekilde yeşil sivri biberin 20 TL’den markete verildiği, tüketiciye ise 249.99 TL’den sunulduğu belirlendi. İkinci denetimde ise salatalığın Konya Ereğli ilçesinde üreticiden 5.30 TL’ye alındığı, komisyoncu aracılığıyla zincir markete 12 TL’ye satıldığı ve raflarda 79.90 TL’ye yükseldiği ortaya çıktı.Ayrıca Mersin Akdeniz ilçesinden 130 TL’ye temin edilen yeşil sivri biberin, zincir markette 249.99 TL’den satışa sunulduğu tespit edildi.Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu firmaların haksız fiyat artışı yaptığına hükmedildi. Konu, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, market, zincir market, fahiş fiyat, ücret, ek ücret, ücret eşitsizliği, zam, ara zam, ek zam