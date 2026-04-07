https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/ticaret-bakanligindan-fahis-fiyat-denetimi-zincir-marketler-incelemede-1104839868.html
Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi: Zincir marketler incelemede
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, zincir marketlere yönelik yaptığı incelemelerde tedarik zincirindeki fiyat farklarını detaylı şekilde ortaya koydu. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T20:35+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
market
zincir market
fahiş fiyat
ücret
ek ücret
ücret eşitsizliği
zam
ara zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/06/1065462721_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_30d8e69e9c1630348f5e380a41261c40.jpg
Diyarbakır’da yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında sebze fiyatlarındaki yüksek artış mercek altına alındı.Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, kırmızı kapya biberin Adana Karataş ilçesindeki üreticiden 7 TL’ye alındığı, Diyarbakır’daki firma tarafından zincir markete 30 TL’ye satıldığı, market raflarında ise 199.99 TL’ye kadar çıktığı tespit edildi.Benzer şekilde yeşil sivri biberin 20 TL’den markete verildiği, tüketiciye ise 249.99 TL’den sunulduğu belirlendi. İkinci denetimde ise salatalığın Konya Ereğli ilçesinde üreticiden 5.30 TL’ye alındığı, komisyoncu aracılığıyla zincir markete 12 TL’ye satıldığı ve raflarda 79.90 TL’ye yükseldiği ortaya çıktı.Ayrıca Mersin Akdeniz ilçesinden 130 TL’ye temin edilen yeşil sivri biberin, zincir markette 249.99 TL’den satışa sunulduğu tespit edildi.Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu firmaların haksız fiyat artışı yaptığına hükmedildi. Konu, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/06/1065462721_93:0:741:486_1920x0_80_0_0_adb0e5ce94f2a349d88255e6cfdb9cc1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ticaret bakanlığı, market, zincir market, fahiş fiyat, ücret, ek ücret, ücret eşitsizliği, zam, ara zam, ek zam
