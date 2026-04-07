Kanye West'e 'boykot çağrısı': Sahne alacağı festival öncesi sponsorlar desteğini çekti

Kanye West'e 'boykot çağrısı': Sahne alacağı festival öncesi sponsorlar desteğini çekti

Sputnik Türkiye

İngiltere’de düzenlenecek olan bir festivalde Kanye West’in sahne alacak olması büyük tartışma yarattı. Siyasi isimler ve sivil toplum kuruluşları tepki... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T11:04+0300

2026-04-07T11:04+0300

2026-04-07T11:04+0300

İngiltere’de düzenlenen Wireless Festivali’nin organizatörleri, rapçi Kanye West’in sahne alması yönündeki kararlarını eleştirilere rağmen savundu. Festival organizatörü Festival Republic’in yöneticisi Melvin Benn, West’in sadece müzik performansı için sahneye çıkacağını belirterek, “Herhangi bir görüşü yayması için değil, milyonlarca kişinin dinlediği şarkıları seslendirmesi için davet edildi” dedi.West’in Adolf Hitler’e yönelik övgü içeren ifadeleri ve antisemitik açıklamaları, İngiliz siyasetçiler ve Yahudi kuruluşları tarafından sert şekilde eleştirilmiş, İngiltere hükümetinden bazı isimler, sanatçının ülkeye girişinin yasaklanması gerektiğini savunmuştu.İngiltere Başbakanı Keir Starmer da festivale yönelik eleştirilerde bulunarak, bu kararın 'derin endişe verici' olduğunu ifade etti. İngiltere Eğitim Bakanı Bridget Phillipson ise West’in sahne almaması gerektiğini söyledi. Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan festival organizatörlerini 'sorumsuz' buldu.Sponsorlar festivalden çekildiTartışmaların ardından birçok büyük marka festivalden desteğini çekme kararı aldı. Özellikle içecek devi AB InBev, etkinliğe yönelik sponsorluktan çekildiğini açıkladı. Ödeme şirketi PayPal da festivalin tanıtım materyallerinde yer almayacağını duyurdu.Buna rağmen organizasyon tarafı, West’in sahneye çıkmasının planlandığı şekilde devam edeceğini vurguladı.West bipolar olduğunu açıklamıştıOrganizatör Benn, West’in geçmişteki söylemlerinin kabul edilemez olduğunu ifade ederken, sanatçıya “ikinci bir şans” verilmesi gerektiğini savundu. West ise daha önce yayımladığı bir ilanla antisemitik davranışları için özür dilemiş ve bu süreçte bipolar bozukluk yaşadığını açıklamıştı.Ancak Yahudi toplumunun temsilcileri, bu açıklamaların yeterli olmadığını belirterek festivalin daveti geri çekmesi gerektiğini vurguladı.İngiltere’de bazı siyasetçiler, West’in ülkeye girişinin yasaklanması gerektiğini savundu. Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey, antisemitizmle mücadelede daha sert adımlar atılması çağrısında bulundu. İngiltere basınında yer alan haberlerde yetkililerin, sanatçının ülkeye giriş iznini gözden geçirdiği belirtiliyor.

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ngiltere, kanye west