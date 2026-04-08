SVR: AB, kendi nükleer silahını elde etmek için gizli çalışmalar başlattı

Rus Dış İstihbaratı, Avrupa Birliği’nin (AB) ‘Rus tehdidini’ caydırmak için kendi nükleer kapasitesini geliştirme olasılığını gizlice araştırmaya başladığını... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T11:21+0300

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) tarafından yapılan açıklamada, AB ve bazı önde gelen üyelerinin “kendi çılgınlıklarında en dibe vurduğu" ifade edilirken Brüksel’in, kendi nükleer silah üretim kapasitesini oluşturma konusunda gizli çalışmalar başlattığı kaydedildi.Açıklamada, “AB ve bazı önde gelen üye ülkelerinin yönetimleri, patolojik Rusofobi ile beslenen kendi çılgınlığı ve siyasi sorumsuzluğunda bir kez daha dibe vurdu. SVR'nin aldığı bilgilere göre, bu kez Brüksel, yeni ‘Doğuya yürüyüş’ planını hayata geçirmek amacıyla, küresel güvenlik mimarisinin ve kitle imha silahlarının yayılmasını önlemeye yönelik uluslararası sistemin temellerini kaçınılmaz olarak bozacak tehlikeli bir yola girdi” ifadesi kullanıldı.AB Genel Merkez binasında, “Avrupalıların sözlerine göre tamamen hayali Rus tehdidini caydırmak amacıyla kendi nükleer silah üretim kapasitesini oluşturma konusu üzerinde gizlice çalışmaya başladığını” belirten SVR, şunu kaydetti:AB’nin, Fransız ve İngiliz askeri teknik potansiyellerine dayanan nükleer caydırıcılık doktrinini resmileştirmeyi planladığı ifade edildi. Brüksel’in tamamen özerk bir nükleer komuta kurmak istediği belirtildi.SVR, "Alman uzmanlar, yaklaşık bir ay içinde, bir nükleer patlayıcı cihaz için yeterli miktarda askeri amaçlı plütonyum elde edebilecek kapasiteye sahip" uyarısında bulunarak, AB'nin nükleer silah edinmesi durumunda yeni silahlanma yarışının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.ABD yönetimi ve tüm ülkelerin liderlerinin dikkatini, AB'nin kendi nükleer silahlarını geliştirmesini engelleme ihtiyacına dikkat çeken SVR, aksi takdirde yeni nükleer silah yarışının kaçınılmaz olacağının altını çizdi.

