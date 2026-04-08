Medvedev: ABD-İran çatışmasında sağduyu galip geldi
Medvedev: ABD-İran çatışmasında sağduyu galip geldi
ABD ve İran arasındaki çatışmada her şeyden önce sağduyu galip geldiğini kaydeden Medvedev, İsrail’in ateşkese ilgi duymadığına dikkat çekti. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T10:51+0300
2026-04-08T10:51+0300
2026-04-08T11:00+0300
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya paylaşımında, ABD ve İran arasında varılan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.Medvedev, “ABD-İran çatışmasında mola verildi. Beklendiği gibi, her iki taraf da zafer ilan etti. Peki kim kazandı? Her şeyden önce, Beyaz Saray'ın İran medeniyetini bir günde yok edileceği yönündeki açıklamayla çok zedelenen sağduyu kazanmış oldu” diye yazdı.‘Petrol ucuz olmayacak’Ateşkesin enerji kaynakları fiyatlarında düşüşe yol açacağı beklentilerini değerlendiren Rus yetkili, “Avrupa'nın Rusofob koyunları uzun süre kemer sıkma politikalarıyla yaşamak zorunda kalacaklar. Sonuçta, ucuz petrol olmayacak” ifadesini kullandı.‘İsrail’in ateşkese ihtiyacı yok’Ortadoğu’daki durumun, “iki değil, üç oyucu arasında oynanan bir satranç oyunu” olduğunu kaydeden Medvedev, İsrail’in de olduğuna dikkat çekerek, “İsrail, ABD'nin yanında yer almıyor. Ateşkese ihtiyacı yok ve hedeflerine de ulaşamadı. Kendi hamlesini de pekala yapabilir. Satranç tahtasındaki tüm taşları bir yana itebilir. Bu da durumu son derece belirsiz kılıyor” diye ekledi.Ateşkesi koruma çağrısıTrump’ın uzun süre savaşmaya isteğinin ve gücünün olmadığını kaydeden Trump, Kongre’nin de ABD liderini desteklemeyeceğini belirterek, “Yani kırılgan ateşkesi korumak ve her şey yolundaymış gibi davranmak gerekiyor. Çünkü tahtadaki her hamle, bir çıkmaza yol açar” diye yazdı.
rusya
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
2026
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, abd, i̇ran, i̇srail, ortadoğu
Medvedev: ABD-İran çatışmasında sağduyu galip geldi
10:51 08.04.2026 (güncellendi: 11:00 08.04.2026)
ABD ve İran arasındaki çatışmada her şeyden önce sağduyu galip geldiğini kaydeden Medvedev, İsrail’in ateşkese ilgi duymadığına dikkat çekti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya paylaşımında, ABD ve İran arasında varılan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.
Medvedev, “ABD-İran çatışmasında mola verildi. Beklendiği gibi, her iki taraf da zafer ilan etti. Peki kim kazandı? Her şeyden önce, Beyaz Saray'ın İran medeniyetini bir günde yok edileceği yönündeki açıklamayla çok zedelenen sağduyu kazanmış oldu” diye yazdı.
Ateşkesin enerji kaynakları fiyatlarında düşüşe yol açacağı beklentilerini değerlendiren Rus yetkili, “Avrupa'nın Rusofob koyunları uzun süre kemer sıkma politikalarıyla yaşamak zorunda kalacaklar. Sonuçta, ucuz petrol olmayacak” ifadesini kullandı.
‘İsrail’in ateşkese ihtiyacı yok’
Ortadoğu’daki durumun, “iki değil, üç oyucu arasında oynanan bir satranç oyunu” olduğunu kaydeden Medvedev, İsrail’in de olduğuna dikkat çekerek, “İsrail, ABD'nin yanında yer almıyor. Ateşkese ihtiyacı yok ve hedeflerine de ulaşamadı. Kendi hamlesini de pekala yapabilir. Satranç tahtasındaki tüm taşları bir yana itebilir. Bu da durumu son derece belirsiz kılıyor” diye ekledi.
Trump’ın uzun süre savaşmaya isteğinin ve gücünün olmadığını kaydeden Trump, Kongre’nin de ABD liderini desteklemeyeceğini belirterek, “Yani kırılgan ateşkesi korumak ve her şey yolundaymış gibi davranmak gerekiyor. Çünkü tahtadaki her hamle, bir çıkmaza yol açar” diye yazdı.