Osmaniye'de sel: Bülbül Deresi ve Savrun Çayı taştı, 2 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de etkili olan sağanak sele dönüştü. Bülbül Deresi'nin taşması sonucu selde sürüklenen araç içindeki 2 kişi hayatını kaybetti. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T01:10+0300
türki̇ye
osmaniye
kadirli
sel
sel felaketi
Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi ve Savrun Çayı taştı.
Kadirli ilçesinde merkezden geçen Bülbül Deresi'nin taşması nedeniyle oluşan selde bazı araçlar akıntıya kapıldı, bazıları ise sular altında kaldı.
İhbarlar üzerine bölgeye AFAD, belediye, jandarma, emniyet ve DSİ ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçlarında mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.
Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, ilçeye giderek sağanaktan etkilenen alanlarda incelemede bulundu.
Ekiplerin çalışmalarını takip eden Vali Serdengeçti, gazetecilere Kadirli ilçesinde Bülbül Deresi'nin saat 20.00'de şiddetli yağışla taştığını ve sular altında kalan yerlerin olduğunu söyledi.
Taşkınla ilgili bilgi veren Serdengeçti şunları kaydetti:
Bu lokasyonlardan birinde de belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü Birimi ve Öğretmenevi lokasyonunda otoparkın içerisinde 2 vatandaşımız vefat etti. Araç çıkarıldı. Sel, taşkın ihbarıyla birlikte tüm birimlerimiz koordinasyonla AFAD, DSİ, jandarma ve emniyet birimlerimiz, belediyemiz, itfaiyemiz 550 personel ve 150'nin üzerinde makine ekipmanla vatandaşlarımızın öncelikle can güvenliğini sağlamak, sonra maddi tahribatın ortadan kaldırılmasıyla ilgili canhıraş bir çalışma içerisine girildi. Birçok vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi. Maalesef bu arada da 2 vatandaşımız sele kapılarak otoparkın içerisinde Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün bahçesinde araç içerisinde vefat etti. Milletimizin başı sağ olsun.