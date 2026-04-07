https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/israil-konsoloslugu-onunde-silahli-catisma-gerceklestiren-saldirganlarin-olay-yerine-geldikleri-1104842867.html
İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma gerçekleştiren saldırganların olay yerine geldikleri anlar görüntülendi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu yakında yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin bazı görüntüler ortaya çıktı. Buna göre saldırganların olay yerine geldikleri anlar... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
beşiktaş
silahlı saldırı
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104832983_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7d3505d6193d4482f33dd2e538e456a9.jpg
türki̇ye
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104832983_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_6c17316be94030a435d3c202019517b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İstanbul Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların olay yerine geldikleri anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganların olay yerine geldikleri anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Kamera kayıtlarında, beyaz renkli otomobille olay yerine yakın bir otoparka gelen saldırganların, araçtan inerek bagajdan saldırıda kullanılan silahları aldıkları görülüyor.