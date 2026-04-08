Sanchez’den Trump’a: Dünyayı ateşe verenleri, sonra bir kova getirdiler diye alkışlamayacağız

İspanya Başbakanı Sanchez, adını açıkça anmadan Trump yönetimini bir kez daha Orta Doğu'daki çatışmaları başlatmakla eleştirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılayan dünya liderlerine katıldı, ancak çatışmaları başlatmış olmakla Trump yönetimine eleştiri yöneltti.Sanchez, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları söyledi:‘Uluslararası hukuk ve barış galip gelmeli’Avrupa Birliği içinde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının önde gelen eleştirmenlerinden biri haline gelen Sanchez, “diplomasinin, uluslararası hukukun ve barışın galip gelmesi” çağrısında bulundu.Dünya liderleri ateşkesi memnuniyetle karşıladı, fakat analistler anlaşmayı ’kırılgan’ olarak tanımladı ve taraflar arasındaki ciddi güvensizliğin kalıcı barış yolunu zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.Kapsamlı bir çözüm bulmak amacıyla yapılacak yeni görüşmelerin cuma günü İslamabad’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

