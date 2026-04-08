https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/sanchezden-trumpa-dunyayi-atese-verenleri-sonra-bir-kova-ile-ortaya-ciktilar-diye-alkislamayacagiz-1104862896.html
Sanchez’den Trump’a: Dünyayı ateşe verenleri, sonra bir kova getirdiler diye alkışlamayacağız
Sputnik Türkiye
İspanya Başbakanı Sanchez, adını açıkça anmadan Trump yönetimini bir kez daha Orta Doğu’daki çatışmaları başlatmakla eleştirdi. Sanchez, “İspanya hükümeti... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T14:52+0300
dünya
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
donald trump
i̇ran
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104491849_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b50b16f15e5412503071d1047ffc552a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104491849_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_edb88695dd387ead21ce661b5692f223.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
14:48 08.04.2026 (güncellendi: 14:52 08.04.2026)
İspanya Başbakanı Sanchez, adını açıkça anmadan Trump yönetimini bir kez daha Orta Doğu’daki çatışmaları başlatmakla eleştirdi. Sanchez, “İspanya hükümeti, dünyayı ateşe verenleri sadece sonra bir kova ile geldikleri için alkışlamayacaktır” dedi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılayan dünya liderlerine katıldı, ancak çatışmaları başlatmış olmakla Trump yönetimine eleştiri yöneltti.
Sanchez, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
Ateşkesler her zaman iyi haberdir. Özellikle de adil ve kalıcı bir barışa yol açıyorlarsa. Ancak bu geçici rahatlama, yaşanan kaosu, yıkımı ve kaybedilen hayatları unutturmamalıdır.
İspanya hükümeti, dünyayı ateşe verenleri sadece sonra bir kova ile geldiler diye alkışlamayacaktır.
‘Uluslararası hukuk ve barış galip gelmeli’
Avrupa Birliği içinde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının önde gelen eleştirmenlerinden biri haline gelen Sanchez, “diplomasinin, uluslararası hukukun ve barışın galip gelmesi” çağrısında bulundu.
Dünya liderleri ateşkesi memnuniyetle karşıladı, fakat analistler anlaşmayı ’kırılgan’ olarak tanımladı ve taraflar arasındaki ciddi güvensizliğin kalıcı barış yolunu zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.
Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Hindistan, Çin ve Japonya da Pakistan’ın arabuluculuğunda sağlanan bu diplomatik ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Kapsamlı bir çözüm bulmak amacıyla yapılacak yeni görüşmelerin cuma günü İslamabad’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.