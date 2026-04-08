ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: 'Uranyum zenginleştirme yapılmayacak'
14:36 08.04.2026 (güncellendi: 14:37 08.04.2026)
© AP Photo
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da uranyum zenginleştirmesi yapılmayacağını belirterek ABD'nin 'İran ile birlikte derinlere gömülmüş tüm nükleer tozları ortadan kaldıracağını' duyurdu. İran ile yakından çalışılacağını belirten Trump, '15 maddenin çoğu üzerinde zaten anlaşmaya varıldığını' belirtti.
Sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kaydetti:
Amerika Birleşik Devletleri, çok verimli bir rejim değişikliği sürecinden geçtiğine karar verdiğimiz İran ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır.
Uranyum zenginleştirme yapılmayacak ve ABD, İran ile birlikte derinlere gömülmüş (B-2 bombardıman uçakları) tüm nükleer “tozları” ortaya çıkaracak ve ortadan kaldıracaktır.
Bu bölge şu anda olduğu gibi, geçmişte de çok sıkı bir uydu gözetimi altında olmuştur. Saldırı tarihinden bu yana hiçbir şeye dokunulmamıştır.
İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz.
15 maddenin çoğu üzerinde zaten anlaşmaya varılmıştır.