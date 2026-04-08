'Rusya’nın yeni yörünge istasyonunun 2034 yılına kadar tamamlanması planlanıyor'
Sputnik Türkiye
Roskosmos'a bağlı RKK 'Energiya' şirketinin Başkonstrüktörü Vladimir Kojevnikov, Rusya Yörünge İstasyonu'nun (ROS) tüm modülleriyle birlikte 2034 yılına kadar... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T17:26+0300
dünya
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
rusya
uzay
yörünge
rkk energiya
uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)
denis manturov
roskosmos
Roskosmos’a bağlı RKK ‘Energiya’ şirketinin Başkonstrüktörü Vladimir Kojevnikov, Rusya Yörünge İstasyonu'nun (ROS) tüm modülleriyle birlikte 2034 yılına kadar yörüngede konuşlandırılmasının hedeflendiğini açıkladı.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) bünyesindeki Roket ve Uzay Şirketi ‘Energiya’nın Genel Tasarım Başkan Yardımcısı ve Rusya Yörünge İstasyonu (ROS) Başkonstrüktörü Vladimir Kojevnikov, Rusya’nın yeni Ulusal Yörünge İstasyonu’nun tam konfigürasyonuyla 2034 yılına kadar yörüngede konuşlandırılmasının planlandığını belirtti.
Kojevnikov, Roskosmos’un “Geleceğin Takımı” forumunda, “Uzay Haftası-2026” kapsamında yaptığı sunumda, yeni istasyonun tüm modülleriyle birlikte 2034 yılında tam kapasiteye ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.
Roskosmos Genel Direktörü Dmitriy Bakanov da daha önce, ROS’un ilk modülünün 2028 yılında yörüngeye çıkarılmasının planlandığını söylemişti. Bakanov, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) görevlerin tamamlanması ile ROS’un devreye giriş takvimlerinin uyumlu hale getirilmesinin önemine dikkat çekmişti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov ise Aralık 2025’te yaptığı açıklamada, ROS için 51.6 derecelik yörünge eğim açısının onaylandığını, bu açının Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bulunduğu yörüngeyle aynı olduğunu bildirmişti.