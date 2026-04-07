Roscosmos: Uluslararası Uzay İstasyonu’nun çalışması 2030’a kadar uzatılabilir

Roscosmos Başkanı Bakanov, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) çalışmasının 2030 yılına kadar uzatılması olasılığını dışlamadı. 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T14:13+0300

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) çalışmasının 2030 yılına kadar uzatılması olasılığını dışlamadı.Bakanov, ‘Bilgi ile Uzay’ adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, “Başlangıçta, bir yıl önce geldiğimde UUİ’nin çalışmalarını sonlandırma sürecinin hızlandırılması gerektiği konusunda sürekli bir diyalog vardı. Şimdi ise Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte, çalışmaların 2028'e kadar, hatta belki 2030'a kadar süreceğinin farkındayız” ifadelerini kullandı.Rusya'da 6-12 Nisan arası 'Uzay Haftası' düzenleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Aralık 2025’te ülkede her yıl ‘Uzay Haftası’ düzenlenmesine ilişkin bir kararname imzalamıştı. 2026 yılında kutlamalar, Yuri Gagarin'in uzaya uçuşunun 65. yıl dönümüne denk getirildi. Etkinliğin organizasyonunu ise Roscosmos üstlendi.

