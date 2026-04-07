Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Roscosmos: Uluslararası Uzay İstasyonu’nun çalışması 2030’a kadar uzatılabilir
Roscosmos: Uluslararası Uzay İstasyonu’nun çalışması 2030’a kadar uzatılabilir
Roscosmos Başkanı Bakanov, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) çalışmasının 2030 yılına kadar uzatılması olasılığını dışlamadı. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T14:13+0300
2026-04-07T14:13+0300
dünya
rusya
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
roscosmos
uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)
uluslararası uzay i̇stasyonu
yuri gagarin
vladimir putin
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) çalışmasının 2030 yılına kadar uzatılması olasılığını dışlamadı.Bakanov, ‘Bilgi ile Uzay’ adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, “Başlangıçta, bir yıl önce geldiğimde UUİ’nin çalışmalarını sonlandırma sürecinin hızlandırılması gerektiği konusunda sürekli bir diyalog vardı. Şimdi ise Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte, çalışmaların 2028'e kadar, hatta belki 2030'a kadar süreceğinin farkındayız” ifadelerini kullandı.Rusya'da 6-12 Nisan arası 'Uzay Haftası' düzenleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Aralık 2025’te ülkede her yıl ‘Uzay Haftası’ düzenlenmesine ilişkin bir kararname imzalamıştı. 2026 yılında kutlamalar, Yuri Gagarin'in uzaya uçuşunun 65. yıl dönümüne denk getirildi. Etkinliğin organizasyonunu ise Roscosmos üstlendi.
rusya
rusya, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), roscosmos, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), uluslararası uzay i̇stasyonu, yuri gagarin, vladimir putin
rusya, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), roscosmos, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), uluslararası uzay i̇stasyonu, yuri gagarin, vladimir putin

Roscosmos: Uluslararası Uzay İstasyonu’nun çalışması 2030’a kadar uzatılabilir

14:13 07.04.2026
© Roscosmos/Sergey KorsakovUluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya görüntüsü
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2026
© Roscosmos/Sergey Korsakov
Roscosmos Başkanı Bakanov, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) çalışmasının 2030 yılına kadar uzatılması olasılığını dışlamadı.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) çalışmasının 2030 yılına kadar uzatılması olasılığını dışlamadı.
Bakanov, ‘Bilgi ile Uzay’ adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, “Başlangıçta, bir yıl önce geldiğimde UUİ’nin çalışmalarını sonlandırma sürecinin hızlandırılması gerektiği konusunda sürekli bir diyalog vardı. Şimdi ise Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte, çalışmaların 2028'e kadar, hatta belki 2030'a kadar süreceğinin farkındayız” ifadelerini kullandı.
Rusya'da 6-12 Nisan arası 'Uzay Haftası' düzenleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Aralık 2025’te ülkede her yıl ‘Uzay Haftası’ düzenlenmesine ilişkin bir kararname imzalamıştı. 2026 yılında kutlamalar, Yuri Gagarin'in uzaya uçuşunun 65. yıl dönümüne denk getirildi. Etkinliğin organizasyonunu ise Roscosmos üstlendi.
