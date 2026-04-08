Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/rusyada-kritik-casusluk-operasyonu-ukrayna-ajani-kirimda-yakalandi-1104854411.html
Rusya'da kritik casusluk operasyonu: Ukrayna ajanı Kırım'da yakalandı
Sputnik Türkiye
FSB, Kırım Yarımadası'ndaki hava savunma sistemleri ve askeri hareketliliğe dair stratejik bilgileri Ukrayna istihbaratına sızdıran bir kadının gözaltına... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T11:49+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/17/1098783904_25:0:868:474_1920x0_80_0_0_da01689c542dba585e0c43a7b383c9ad.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/17/1098783904_131:0:763:474_1920x0_80_0_0_11ab0365a1b4f704351113b0846c89f6.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
11:49 08.04.2026
© Sputnik / Rusya Federal Güvenlik Servisi Halkla İlişkiler MerkeziFSB, General Moskalik cinayetinin suç ortağını yakaladı
FSB, General Moskalik cinayetinin suç ortağını yakaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
© Sputnik / Rusya Federal Güvenlik Servisi Halkla İlişkiler Merkezi
Abone ol
FSB, Kırım Yarımadası'ndaki hava savunma sistemleri ve askeri hareketliliğe dair stratejik bilgileri Ukrayna istihbaratına sızdıran bir kadının gözaltına alındığını duyurdu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, Ukrayna özel servisleri adına casusluk faaliyeti yürüten bir kadın ajan, düzenlenen nokta operasyonla yakalandı.

Simferopol kentinde ikamet eden 25 yaşındaki zanlının, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi ile Telegram üzerinden düzenli temas kurduğu belirlendi.

Şüphelinin, özellikle Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava savunma sistemlerinin konumları, askeri birliklerin intikalleri ve Kerç Boğazı'ndaki gemilerin hareketliliği hakkında detaylı veriler topladığı bildirildi.

Toplanan bu kritik bilgilerin Ukrayna ordusu tarafından Rus mevzilerine yönelik topçu ve füze saldırıları planlamak amacıyla kullanmayı planladığı kaydedildi.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
DÜNYA
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
