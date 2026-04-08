Rusya'da kritik casusluk operasyonu: Ukrayna ajanı Kırım'da yakalandı
FSB, General Moskalik cinayetinin suç ortağını yakaladı
FSB, Kırım Yarımadası'ndaki hava savunma sistemleri ve askeri hareketliliğe dair stratejik bilgileri Ukrayna istihbaratına sızdıran bir kadının gözaltına alındığını duyurdu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, Ukrayna özel servisleri adına casusluk faaliyeti yürüten bir kadın ajan, düzenlenen nokta operasyonla yakalandı.
Simferopol kentinde ikamet eden 25 yaşındaki zanlının, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi ile Telegram üzerinden düzenli temas kurduğu belirlendi.
Şüphelinin, özellikle Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava savunma sistemlerinin konumları, askeri birliklerin intikalleri ve Kerç Boğazı'ndaki gemilerin hareketliliği hakkında detaylı veriler topladığı bildirildi.
Toplanan bu kritik bilgilerin Ukrayna ordusu tarafından Rus mevzilerine yönelik topçu ve füze saldırıları planlamak amacıyla kullanmayı planladığı kaydedildi.
