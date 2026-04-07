https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/mircea-lucescu-hayatini-kaybetti-1104840333.html
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Mircea Lucescu, 80 yaşında vefat etti. Efsanevi teknik direktör, birkaç gündür tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayata tutunamadı. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T21:30+0300
spor
mircea lucescu
romanya
maç
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
futbol antrenörü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0f/1053854968_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e93a63ab05b97c86d9df8487d75f0a26.jpg
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0f/1053854968_58:0:706:486_1920x0_80_0_0_9703d87fdec980c9f0dd4b5eca38de05.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
21:07 07.04.2026 (güncellendi: 21:30 07.04.2026)
Mircea Lucescu, 80 yaşında vefat etti. Efsanevi teknik direktör, birkaç gündür tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayata tutunamadı.
Romanya Milli Takımı’nın Slovakya'yla oynayacağı hazırlık maçı öncesi teknik toplantıda rahatsızlanan Mircea Lucescu hastaneye kaldırılmıştı.
80 yaşındaki teknik adam geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Lucescu’nun ölümü, Romanya Milli Takımı'nın Türkiye'ye kaybetmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.
Mircea Lucescu'nun kariyeri
Mircea Lucescu, dünya futbolunun efsane teknik direktörlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca 37 kupa kazanarak, tüm zamanların en çok şampiyonluk kazanan üçüncü teknik direktörü oldu.
Türk futbolunda da önemli bir figür olan Lucescu, Galatasaray ve Beşiktaş'la lig şampiyonlukları kazandı, 2000 yılında Galatasaray'la UEFA Süper Kupası’nı aldı.
Teknik direktörlük kariyerinde Corvinul, Dinamo, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid, Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Şahtar, Zenit St. Petersburg, Dinamo Kiev, Romanya ve Türkiye milli takımını çalıştırdı.