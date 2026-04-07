Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Mircea Lucescu, 80 yaşında vefat etti. Efsanevi teknik direktör, birkaç gündür tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayata tutunamadı. 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T21:30+0300

Romanya Milli Takımı’nın Slovakya'yla oynayacağı hazırlık maçı öncesi teknik toplantıda rahatsızlanan Mircea Lucescu hastaneye kaldırılmıştı.80 yaşındaki teknik adam geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Lucescu’nun ölümü, Romanya Milli Takımı'nın Türkiye'ye kaybetmesinden sadece birkaç gün sonra geldi. Mircea Lucescu'nun kariyeriMircea Lucescu, dünya futbolunun efsane teknik direktörlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca 37 kupa kazanarak, tüm zamanların en çok şampiyonluk kazanan üçüncü teknik direktörü oldu.Türk futbolunda da önemli bir figür olan Lucescu, Galatasaray ve Beşiktaş'la lig şampiyonlukları kazandı, 2000 yılında Galatasaray'la UEFA Süper Kupası’nı aldı.Teknik direktörlük kariyerinde Corvinul, Dinamo, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid, Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Şahtar, Zenit St. Petersburg, Dinamo Kiev, Romanya ve Türkiye milli takımını çalıştırdı.

