ABD'nin 15 maddelik teklifine İran'dan 10 maddelik teklif: 10 madde ne içeriyor?
10:58 08.04.2026 (güncellendi: 11:23 08.04.2026)
© Fotoğraf Abbas Erakçi
Orta Doğu'daki savaş 40. güne girerken ABD ve İran 15 günlük bir ateşkes duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin 15 maddelik ateşkes anlaşmasına karşılık 10 maddelik bir İran ateşkesini açıklamıştı. 10 maddelik İran teklifinde neler var?
Batı basınına yansıyan haberlerde ABD, İran’a çatışmayı sonlandırmak için 15 maddelik bir plan sundu. Belgede yer alan ABD'nin 15 maddelik teklifinde şunlar yer alıyordu:
1.Hürmüz Boğazı açık kalacak ve gemiler için serbest bölge olacak;
2.İran’ın balistik füzelerinin sayısı ve menzili sınırlandırılacak;
3.İran füzeleri yalnızca savunma amaçlı kullanılacak;
4.Tahran tüm nükleer kapasitesinden ve tesislerinden vazgeçecek;
5.İran, nükleer silah sahibi olmaktan feragat edecek;
6.İran topraklarında uranyum zenginleştirme faaliyetinde bulunmayacak;
7.İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokları, belirlenen bir takvim doğrultusunda UAEA’ya (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) teslim edilecek;
8.Fordow, İsfahan ve Natanz’daki nükleer tesisler sökülecek ve devre dışı bırakılacak;
9.İran, nükleer alanında tam şeffaflık sağlayacak ve bağımsız denetimlere izin verecek;
10.İran, vekil örgütler aracılığıyla faaliyet gösteren terör örgütlerine desteği kesecek;
11.Tahran, bu tür gruplara finansman ve yardım sağlamayı durduracak;
12.İran, savaşın sona erdiğini ilan edecek;
13.İran’a yönelik uygulanan yaptırımlar kaldırılacak;
14.Washington, Buşehr Nükleer Santrali’nde sivil nükleer enerji geliştirilmesi için destek sağlayacak;
15.Yaptırımların yeniden devreye alınması mekanizması ortadan kaldırılacak.
Tahran, Washington tarafından iletilen talepleri “mantıksız” bularak reddetmişti.
Ancak savaş yoğun bir şekilde 40. güne girerken Pakistan'ın arabuluculuğunda dün akşam iki ülke arasında 15 günlük ateşkes duyuruldu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi "ABD Başkanının İran’ın 10 maddelik teklifinin genel çerçevesinin müzakereler için temel olarak kabul edildiği" konusunda sosyal medyadan yazılı bir metin paylaştı. Hindistan'daki İran Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre 10 maddelik planda şunlar yer alıyor:
1.Saldırmazlık taahhüdü
2.Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün devamı
3.(Uranyum) Zenginleştirmenin kabul edilmesi
4.Tüm birincil yaptırımların kaldırılması
5.Tüm ikincil yaptırımların kaldırılması
6.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin tüm kararlarının sona erdirilmesi
7.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’nun tüm kararlarının sona erdirilmesi
8.İran’a tazminat ödenmesi
9.ABD muharip güçlerinin bölgeden çekilmesi
10.Lübnan’daki İslami Direniş’e yönelik olanlar da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın durdurulması