https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/pezeskiyandan-gecici-ateskes-degerlendirmesi-iranin-gorusleri-temel-olarak-kabul-edildi-1104862230.html

Pezeşkiyan’dan geçici ateşkes değerlendirmesi: 'İran’ın görüşleri temel olarak kabul edildi'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan savaşın 40’ıncı gününde varılan geçici ateşkesi değerlendirdi. Pezeşkiyan... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

dünya

ortadoğu

abd

i̇ran

i̇srail

mücteba hamaney

mesud pezeşkiyan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103822074_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c564ebb63d513606899ad61769870489.jpg

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde varılan geçici ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:İran'da geçici ateşkesABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, Trump'ın 8 Nisan 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini açıklayan Trump, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, bugünkü yaptığı konuşmasında, İran’ın sunduğu 10 maddelik teklifin kabul edilmemesi durumunda İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı imzalanmaya izin vermeyeceğini açıkladı.Diğer yandan bugün Macaristan'da konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İranlıların bir anlaşmaya varmak için 'iyi niyetle' müzakere etmesi gerektiğini, Ortadoğu'da savaşı sona erdirecek anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/abd-iran-ateskesi-sonrasi-hurmuz-bogazindan-ilk-gemiler-gecti-1104859538.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

