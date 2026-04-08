Pezeşkiyan’dan geçici ateşkes değerlendirmesi: 'İran’ın görüşleri temel olarak kabul edildi'
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde varılan geçici ateşkesi değerlendirdi. Pezeşkiyan... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T14:01+0300
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan savaşın 40’ıncı gününde varılan geçici ateşkesi değerlendirdi. Pezeşkiyan, İran'ın temel görüşlerinin temel ilkelerinin ABD tarafından kabul edildiğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde varılan geçici ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:
İran'ın görüşlerinin temel ilkeler olarak kabul edildiği ateşkes, büyük şehit liderimiz Hamaney'in kanının meyvesi ve tüm halkın sahnede varlığının bir başarısıdır. Bugün de aynı şekilde diplomasi meydanında, savunma meydanında sokakta ve hizmet ulaştırmada yan yana durmaya devam edeceğiz.
ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, Trump'ın 8 Nisan 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Hürmüz Boğazı
'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi
kabul ettiklerini açıklayan Trump, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını
ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.
İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, bugünkü yaptığı konuşmasında, İran’ın sunduğu 10 maddelik teklifin kabul edilmemesi durumunda İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı imzalanmaya izin vermeyeceğini açıkladı.
Diğer yandan bugün Macaristan'da konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İranlıların bir anlaşmaya varmak için 'iyi niyetle' müzakere etmesi gerektiğini, Ortadoğu'da savaşı sona erdirecek anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti.