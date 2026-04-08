https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/abd-iran-ateskesi-sonrasi-hurmuz-bogazindan-ilk-gemiler-gecti-1104859538.html
ABD-İran ateşkesi sonrası Hürmüz Boğazı'ndan ilk gemiler geçti
Sputnik Türkiye
ABD ve İran arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararının ardından boğazdan... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T13:37+0300
ekonomi̇
hürmüz boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104792665_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8da2f6a332584b1bffa479e6932d935a.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/abdnin-15-maddelik-teklifine-irandan-10-maddelik-teklif-10-madde-ne-iceriyor-1104849684.html
hürmüz boğazı
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104792665_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2a72e346129a31eea6f28711171cf504.jpg
Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, ABD-İran arasında varılan iki haftalık ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'nda ilk hareketler kaydedilmeye başlandı.
Liberya bayraklı Daytona Beach adlı yük gemisi Türkiye saatiyle 08.28'de İran'ın Bender Abbas limanından ayrılmasının ardından 09.59'da boğazı geçti. Halihazırda Umman Körfezi'nde bulunan geminin varış noktası olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı görülüyor.
Yunan sahipli yük gemisi NJ Earth ise saat 11.44 itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.
ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes
ABD ve İsrail’in nükleer müzakereler sürerken İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30'da ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.
"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.