Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar yer yer 20 derecenin üzerine çıkıyor
Yüksek sıcaklıkların etkili olacağı 7 Nisan'da sağanak yağış, akşam saatlerinde tüm bölgelere genişliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
07:24 07.04.2026
Yüksek sıcaklıkların etkili olacağı 7 Nisan'da sağanak yağış, akşam saatlerinde tüm bölgelere genişliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Nisan hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği, yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz bölgesinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Genel Durum:
Parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara’nın kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Çanakkale: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
Edirne: 22°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
İstanbul: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sakarya: 21°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Genel Durum:
Parçalı. İç kesimler yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra ve gece saatlerinde Kütahya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar: 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
İzmir: 21°C, Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 22°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
Muğla: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz ile Antalya’nın iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Osmaniye çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Antalya: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur: 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
Hatay: 19°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Adana: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Genel Durum:
Parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı ile zamanla kuzey ve doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ankara: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir: 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya: 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Genel Durum:
Parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat).
Bolu: 15°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu: 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu; gece saatlerinde sağanak yağışlı
Samsun: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu; gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Doğu kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum: 10°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Kars: 10°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Malatya: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van: 10°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Diyarbakır: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
