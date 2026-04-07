Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar yer yer 20 derecenin üzerine çıkıyor

Yüksek sıcaklıkların etkili olacağı 7 Nisan'da sağanak yağış, akşam saatlerinde tüm bölgelere genişliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Nisan hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği, yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz bölgesinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAGenel Durum:Parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara’nın kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.EGEGenel Durum:Parçalı. İç kesimler yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra ve gece saatlerinde Kütahya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.AKDENİZGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz ile Antalya’nın iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Osmaniye çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor.İÇ ANADOLUGenel Durum:Parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı ile zamanla kuzey ve doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.BATI KARADENİZGenel Durum:Parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat).ORTA ve DOĞU KARADENİZGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.DOĞU ANADOLUGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Doğu kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

