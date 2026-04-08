Mısırlı uzman: Avrupa kendi nükleer gücünü kuruyor

Mısırlı siyaset uzmanı Gabaşi, AB'nin ABD etkisinden kurtulmak için kendi nükleer silah kapasitesini geliştirmeye başladığını ve bağımsız bir askeri komuta... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T17:18+0300

Al-Farabi Siyasi Araştırmalar Merkezi Genel Sekreteri Muhtar Gabaşi, Avrupa kıtasının kendi nükleer komuta merkezini kurmak ve tek bir ordu çatısı altında birleşmek için aktif çaba sarf ettiğini ifade etti.Sputnik'e verdiği demeçte bu hamlenin temel amacının 'Amerikan tahakkümü dışına çıkmak' olduğunu vurgulayan uzman, ABD ile AB arasındaki kopuşun özellikle Donald Trump’ın NATO’ya yönelik sert eleştirileriyle derinleştiğine dikkat çekti.Gabaşi, Avrupa ülkelerinin Washington ile birlikte İran’a karşı askeri çatışmalara girme konusundaki isteksizliğinin, stratejik özerklik arzusunu daha da körüklediğini ifade etti.'Afganistan’dan çekilme dönüm noktası oldu'Bağımsız Avrupa ordusu ve nükleer bileşen fikirlerinin, ABD’nin Afganistan’dan 'aşağılayıcı' bir şekilde çekilmesinin ardından pratiklik kazandığını belirten Gabaşi, Almanya gibi ülkelerin ordularını modernize etmek için benzeri görülmemiş bütçeler ayırmaya başladığını söyledi.Mısırlı uzman, "Avrupa kıtası, bağımsız bir nükleer komuta kurmak, birleşik bir ordu oluşturmak ve ABD egemenliği dışında kendi silah sistemini güvence altına almak için yoğun bir gayret içerisindedir" diyerek sürecin ciddiyetine vurgu yaptı. Benzer bir bağımsızlık eğiliminin müttefiklik ilişkilerine rağmen Japonya’da da gözlemlendiğini ekledi.'Yeni bir nükleer yarış kapıda'ABD-İran gerilimindeki geçici düşüşün ardından dünyanın yeni bir nükleer silahlanma yarışı dalgasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunan Gabaşi, bu süreçte İngiltere ve Fransa gibi potansiyeli olan devletlerin öne çıkacağını kaydetti.Mısırlı uzman, gelinen noktada ABD'nin artık tek lider olmadığı yeni bir uluslararası gerçekliğin oluştuğunu savunarak, "Devletlerin bağımsızlığı meselesi ön plana çıkıyor; kendine yetme ve öz kaynaklara dayanma arayışı küresel bir trend haline geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

