'Merz ve Trump, NATO’nun geleceğini görüştü'

'Merz ve Trump, NATO’nun geleceğini görüştü'

Sputnik Türkiye

Spiegel dergisi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ABD Başkanı Donald Trump’ın arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini, Merz’in girişimiyle yapılan... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T19:48+0300

2026-04-08T19:48+0300

2026-04-08T19:49+0300

dünya

friedrich merz

donald trump

telefon görüşmesi

almanya

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

nato

spiegel

Alman Spiegel dergisi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin ana gündem maddelerinden birinin, transatlantik ilişkilerin geleceği ve NATO birliğinin korunması olduğunu belirtti.Haberde, "Trump ile yapılan kısa görüşmede İran çevresindeki çatışmada üzerinde uzlaşılan ateşkesin yanı sıra transatlantik ilişkiler de ele alındı" denildi.Haberde, Trump'ın son zamanlarda Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine açılmasına Almanya'nın katılmayı reddetmesi nedeniyle Alman hükümetini ve bizzat Merz'i defalarca eleştirdiği, bu sebeple ABD Başkanının Washington’un NATO'dan çekilmesi tehdidinde bulunduğu anımsatılarak, Merz’in telefon görüşmesi sırasında Trump ile "başlangıçtaki iyi ilişkilerini" yeniden tesis etmeye çalıştığı öne sürüldü.Haberde ayrıca, Alman makamlarının, özellikle Ukrayna'da devam eden çatışma bağlamında ABD'nin askeri desteğini sürdürmek istedikleri için NATO'da bir bölünmeyi ne pahasına olursa olsun önlemeyi amaçladığı belirtilerek, önümüzdeki günlerde Berlin'in Washington ile yakınlaşmak için yeni girişimlerde bulunmasının muhtemel olduğu kaydedildi.Daha önce Trump, ittifakı küresel bir tehdit durumunda etkisiz kalmakla suçlayarak NATO'nun ABD'ye gerçek bir yardım sağlama kabiliyetinden şüphe duyduğunu ifade etmişti. Telegraph gazetesine verdiği röportajda, ittifakın İran'a karşı operasyona yardım etmeyi reddetmesinin ardından ABD'nin NATO'dan ayrılma olasılığını ciddi olarak düşündüğünü belirtmişti.

almanya

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

friedrich merz, donald trump, telefon görüşmesi, almanya, abd, i̇ran, hürmüz boğazı, nato, spiegel