İran: İsrail’i Lübnan’daki suçları için cezalandıracağız
İran’dan üst düzey bir yetkili Arap basınına yaptığı açıklamada İsrail’in Lübnan’da ‘işlediği suç’ nedeniyle ‘cezalandırılacağını’ söyledi. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T17:56+0300
17:22 08.04.2026 (güncellendi: 17:56 08.04.2026)
İran'da üst düzey bir yetkili, Katar merkezli Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada, ülkenin "İsrail'in Lübnan'da işlediği suç ve ateşkes şartlarını ihlal etmesi nedeniyle İsrail'i cezalandıracağını" söyledi.
Yetkili, "Ateşkes bölgeyi kapsıyor ve İsrail'in sözlerini tutmadığı biliniyor, ancak kurşunlarla caydırılabilir" dedi.
Fars haber ajansı ise, "İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini askıya aldı" haberini geçti.
İran'ın Fars haber ajansı, adı açıklanmayan bir askeri kaynağa atıfta bulunarak, İran'ın İsrail'in ateşkesi ihlal etmesine karşılık vermeye hazırlandığını bildirdi.
Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını ağırlaştırdı.