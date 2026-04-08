Lübnan, 1 günlük milli yas ilan etti
Lübnan, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında en az 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve bin 156’dan fazla kişinin yaralanmasının ardından perşembe gününü... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
23:53 08.04.2026
Lübnan - Sputnik Türkiye, 08.04.2026
Lübnan, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında en az 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve bin 156’dan fazla kişinin yaralanmasının ardından perşembe gününü milli yas günü ilan etti.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, tüm kamu kurumları, devlet daireleri ve belediyelerin kapatılması talimatını verdi.
Milli yas nedeniyle bayrakların yarın yarıya indirileceği, radyo ve televizyon yayınlarının ise yaşanan kayıpların büyüklüğünü yansıtacak şekilde düzenleneceği belirtildi.
İsrail saldırılarında en az 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve bin 156’dan fazla kişinin yaralanmasını 'ulusal bir trajedi' olarak nitelendiren Başbakan Selam, “Lübnan halkına ve özellikle şehitlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz
22:13
