Lübnan, 1 günlük milli yas ilan etti

Lübnan, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında en az 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve bin 156'dan fazla kişinin yaralanmasının ardından perşembe gününü... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, tüm kamu kurumları, devlet daireleri ve belediyelerin kapatılması talimatını verdi. Milli yas nedeniyle bayrakların yarın yarıya indirileceği, radyo ve televizyon yayınlarının ise yaşanan kayıpların büyüklüğünü yansıtacak şekilde düzenleneceği belirtildi. İsrail saldırılarında en az 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve bin 156’dan fazla kişinin yaralanmasını 'ulusal bir trajedi' olarak nitelendiren Başbakan Selam, “Lübnan halkına ve özellikle şehitlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.

