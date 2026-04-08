https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/lubnan-1-gunluk-milli-yas-ilan-etti-1104875326.html
Lübnan, 1 günlük milli yas ilan etti
Sputnik Türkiye
Lübnan, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında en az 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve bin 156'dan fazla kişinin yaralanmasının ardından perşembe gününü... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
lübnan
yas
milli yas
ulusal yas
yas tutma
i̇srail
saldırı
bombalı saldırı
saldırı girişimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104865252_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29f2abd6eb21bc5a682c672c59bb9fa9.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/disisleri-bakanligi-israilin-lubnana-yonelik-saldirilarini-en-guclu-bicimde-kiniyoruz-1104874184.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104865252_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_677f1c80fef57cd3cf03ae28222b71c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Lübnan, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında en az 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve bin 156’dan fazla kişinin yaralanmasının ardından perşembe gününü milli yas günü ilan etti.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, tüm kamu kurumları, devlet daireleri ve belediyelerin kapatılması talimatını verdi.
Milli yas nedeniyle bayrakların yarın yarıya indirileceği, radyo ve televizyon yayınlarının ise yaşanan kayıpların büyüklüğünü yansıtacak şekilde düzenleneceği belirtildi.
İsrail saldırılarında en az 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve bin 156’dan fazla kişinin yaralanmasını 'ulusal bir trajedi' olarak nitelendiren Başbakan Selam, “Lübnan halkına ve özellikle şehitlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.