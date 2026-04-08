Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayan bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında "yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T22:13+0300

Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamada "İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz. Söz konusu saldırılar Lübnan'daki insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır" denildi.Bölgede henüz sağlanan ateşkese rağmen, Netanyahu hükümeti barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik uluslararası adımları hedef almayı sürdürdüğü bildirilen açıklamada "Lübnan’ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazasına güçlü desteğimizi yineliyoruz" ifadesi kullanıldı. Bakanlık İsrail'in Lübnan'ı işgalinin sonlandırılması ve sivillerin korunması amacıyla uluslararası toplumun bir an evvel harekete geçmesi gerektiğini de bildirdi.

