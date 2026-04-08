Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/karar-verildi-otvsiz-arac-alacagi-sirada-olen-engellinin-mirascilarindan-vergi-istenmesi-hukuka-1104858673.html
Karar verildi: ÖTV'siz araç alacağı sırada ölen engellinin mirasçılarından vergi istenmesi hukuka uygun mu?
Karar verildi: ÖTV'siz araç alacağı sırada ölen engellinin mirasçılarından vergi istenmesi hukuka uygun mu?
Sputnik Türkiye
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından faydalanarak araç almak isteyen engelli kişinin, aracın satış işlemlerinden önce... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100800400_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7c4cf623a734445e1e00414a92fb527f.jpg
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100800400_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_657ca8c6347da0e1440cee329a0a43a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:18 08.04.2026
© AP Photo / David ZalubowskiAraçlar
Araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / David Zalubowski
Abone ol
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından faydalanarak araç almak isteyen engelli kişinin, aracın satış işlemlerinden önce hayatını kaybetmesi üzerine verginin mirasçılara ödetilmesi kararını hukuka aykırı buldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yüzde yüz engelli raporu olan kişi, ÖTV istisnasından faydalanarak araç satın aldı. Aracın satışının tescil işleminin yapıldığı tarihte, ÖTV istisnasından faydalanan kişi hayatını kaybetti.

Mirasçılardan vergi talep edildi

Tescil işleminin, kişinin vefat saatinden sonra yapıldığının tespit edilmesi üzerine, Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü, araç alımında istisna tutulan yüzde 80 oranındaki verginin mirasçılardan alınmasına karar verdi.
Mirasçıların, Müdürlüğün kararının kaldırılmasına ilişkin dava açması üzerine dosya İstanbul 9. Vergi Mahkemesine geldi. Aracın satın alma işlemlerinin, murisin vefatından önce tamamlandığı kanaatine varan mahkeme, müdürlüğün kararını kaldırdı.
Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesi ise kişinin ölümü nedeniyle ödenmeyen verginin murislerine ödettirilmesi gerektiğine hükmetti.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, benzer konularda, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. Vergi Dava Dairesince daha önce farklı yönde kararlar verildiği gerekçesiyle, kararlar arasındaki aykırılığın giderilmesi talebiyle konuyu Danıştay'a taşıdı.

Son sözü Danıştay söyledi

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca, araç teslim edilmeden kişinin hayatını kaybetmesine rağmen vefattan önce gerekli satış işlemlerinin yapıldığı, bu nedenle "aracın ilk iktisabının" gerçekleştiğini tespit ederek, ödenmeyen verginin murislere ödettirilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
TÜRKİYE
Danıştay, Kartalkaya otel yangını kararını açıkladı
3 Aralık 2025, 09:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала