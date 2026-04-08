İran Meclis Başkanı: ABD, barış planının 3 maddesini ihlal etti

Sputnik Türkiye

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin İran’ın sunduğu 10 maddelik ateşkes teklifinin üç maddesini müzakereler başlamadan ihlal ettiğini açıkladı. 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T22:36+0300

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin İran’ın ateşkes için sunduğu teklifin üç önemli maddesini ihlal ettiğini belirtti. Galibaf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanının İran’ın 10 maddelik teklifini “müzakereler için uygulanabilir bir temel” olarak nitelendirdiğini anımsattı.Galibaf, “Buna rağmen şu ana kadar bu teklifin üç maddesi ihlal edilmiştir” ifadesini kullandı.İhlallerin; Lübnan’daki silahlı saldırılar, İran hava sahasına bir insansız hava aracının girmesi ve Tahran’ın uranyum zenginleştirme hakkının reddedilmesi olduğunu belirten Galibaf, bu şartlar altında ikili ateşkes ya da müzakerelerin anlamı olmadığını vurguladı.Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da gün içinde yaptığı açıklamada, ateşkesin İsrail tarafından birden fazla kez ihlal edildiğini belirterek, buna kararlı bir şekilde karşılık verileceğini söyledi.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin ise daha önce konuyu, Tahran ile Washington arasında arabuluculuk yapan Pakistan tarafıyla görüştüğü bildirildi.

