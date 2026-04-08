Beyaz Saray: İran, zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ABD’ye devretmeye hazır
Beyaz Saray: İran, zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ABD’ye devretmeye hazır
Beyaz Saray Sözcüsü Karolin Leavitt, İran’ın ABD ile olası bir anlaşma kapsamında zenginleştirilmiş uranyum stoklarından gönüllü olarak vazgeçmeye hazır... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T21:48+0300
2026-04-08T21:48+0300
2026-04-08T21:48+0300
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ABD’ye devretmeye hazır olduğunu teyit ettiğini belirtti. Leavitt, düzenlediği basın brifinginde konuya ilişkin bir soruya, “Evet, bunu doğruladılar” yanıtını verdi.Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ın uranyumu gönüllü olarak teslim etmemesi durumunda zorla el konulmasının da ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.Tahran yönetimi ise daha önce yaptığı açıklamalarda, mevcut aşamada uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurduğunu belirtmiş, ancak barışçıl nükleer program geliştirme hakkını savunmaya devam etmişti.
i̇ran
tahran
beyaz saray, karoline leavitt, i̇ran, tahran, zenginleştirilmiş uranyum, abd, pete hegseth
Beyaz Saray: İran, zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ABD’ye devretmeye hazır
Beyaz Saray Sözcüsü Karolin Leavitt, İran’ın ABD ile olası bir anlaşma kapsamında zenginleştirilmiş uranyum stoklarından gönüllü olarak vazgeçmeye hazır olduğunu açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ABD’ye devretmeye hazır olduğunu teyit ettiğini belirtti. Leavitt, düzenlediği basın brifinginde konuya ilişkin bir soruya, “Evet, bunu doğruladılar” yanıtını verdi.
Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ın uranyumu gönüllü olarak teslim etmemesi durumunda zorla el konulmasının da ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.
Tahran yönetimi ise daha önce yaptığı açıklamalarda, mevcut aşamada uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurduğunu belirtmiş, ancak barışçıl nükleer program geliştirme hakkını savunmaya devam etmişti.