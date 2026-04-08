Beyaz Saray: İran, zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ABD’ye devretmeye hazır

Beyaz Saray: İran, zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ABD’ye devretmeye hazır

Sputnik Türkiye

08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T21:48+0300

2026-04-08T21:48+0300

2026-04-08T21:48+0300

dünya

beyaz saray

karoline leavitt

i̇ran

tahran

zenginleştirilmiş uranyum

abd

pete hegseth

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ABD’ye devretmeye hazır olduğunu teyit ettiğini belirtti. Leavitt, düzenlediği basın brifinginde konuya ilişkin bir soruya, “Evet, bunu doğruladılar” yanıtını verdi.Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ın uranyumu gönüllü olarak teslim etmemesi durumunda zorla el konulmasının da ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.Tahran yönetimi ise daha önce yaptığı açıklamalarda, mevcut aşamada uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurduğunu belirtmiş, ancak barışçıl nükleer program geliştirme hakkını savunmaya devam etmişti.

i̇ran

tahran

Sputnik Türkiye

beyaz saray, karoline leavitt, i̇ran, tahran, zenginleştirilmiş uranyum, abd, pete hegseth