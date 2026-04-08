İran Meclis Başkan Yardımcısı: İran'ın şartları kabul edilmezse, Mücteba Hamaney imzaya izin vermeyecek
İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in anlaşmayı imzalamaya izin... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/abdnin-15-maddelik-teklifine-irandan-10-maddelik-teklif-10-madde-ne-iceriyor-1104849684.html
12:05 08.04.2026 (güncellendi: 12:08 08.04.2026)
İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in anlaşmayı imzalamaya izin vermeyeceğini belirtti. İran, ABD'nin 15 maddelik teklifine karşı, 10 maddelik teklifini iletmişti.
İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD ile yürütülen nükleer görüşmelerde, İran’ın sunduğu 10 maddelik teklifin kabul edilmemesi durumunda anlaşmanın gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
Nikzad, katıldığı devlet televizyonundaki programda, ABD’nin 15 maddelik teklifine karşılık İran’ın önerdiği 10 maddenin müzakerelerin temeli olduğunu belirtti. “10 şart kabul edilmezse, Devrim Rehberi (Ayetullah Mücteba Hamaney) imzaya izin vermeyecek. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, bu 10 şart için Devrim Rehberi’nden onay almıştır” dedi.
Nikzad, İran’ın nükleer silah üretmeme taahhüdünü kabul ettiğini vurgulayarak, “Belirlenen şartlar arasında her türlü saldırganlığın sona ermesi, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi, Hürmüz Boğazı geçişleri, birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması ve İran’ın kayıplarının tazmin edilmesi yer alıyor” ifadelerini kullandı.
Mecliste savaş sonrası koşulların dikkate alındığını söyleyen Nikzad, bütçe reformları ile ülkenin daha iyi hale getirileceğini açıkladı. Ayrıca Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin savaş öncesi duruma dönmeyeceğini, gemilerdeki petrolden varil başına geçiş ücreti almayı planladıklarını belirtti.