İran Devrim Muhafızları: Fars semalarında Hermes 900 İHA’sı imha edildi
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), hava savunma unsurlarının Fars eyaleti üzerinde tespit edilen Hermes 900 tipi insansız hava aracını vurarak imha ettiğini... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T18:45+0300
18:39 08.04.2026 (güncellendi: 18:45 08.04.2026)
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), hava savunma unsurlarının Fars eyaleti üzerinde tespit edilen Hermes 900 tipi insansız hava aracını vurarak imha ettiğini duyurdu. DMO, İran hava sahasına giren her türlü yabancı hava aracının “saldırı eylemi” olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.
Fars haber ajansı tarafından aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ülkenin güneyindeki Fars eyaleti semalarında Hermes 900 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
DMO’nun Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Devrim Muhafızları’nın hava savunma sistemlerinin açtığı ateş sonucunda modern Hermes 900 tipi bir insansız hava aracı imha edildi” ifadelerine yer verildi.
Devrim Muhafızları, açıklamasında ayrıca İran hava sahasında tespit edilecek her türlü yabancı hava aracının ülkeye yönelik bir saldırı ve “saldırganlık eylemi” olarak değerlendirileceğini vurgulayarak, bu tür ihlallere karşı kararlı şekilde karşılık verileceği mesajını verdi.