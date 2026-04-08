İran Devrim Muhafızları: Düşman hep hileden yana oldu, herhangi bir saldırıya daha yüksek karşılık vereceğiz
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile varılan geçici ateşkesin ardından düşmanlara güvenmediğini ve her türlü saldırganlığa daha yüksek seviyede karşılık... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde, İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.Ateşkese rağmen ‘düşmanın aldatma taktiklerine’ karşı temkinli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Düşman her zaman hileden yana olmuştur ve onun vaatlerine güvenmiyoruz, herhangi bir saldırıya daha yüksek bir seviyede karşılık vereceğiz" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Bölgedeki Amerikan ortakları, ABD ve Siyonist rejimin (İsrail) acizliğini kendi gözleriyle gördü. Artık ders almaları ve İslam düşmanlarıyla işbirliğine son vermelerinin zamanı geldi” denildi.ABD-İran arasındaki geçici ateşkes hakkında
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile varılan geçici ateşkesin ardından düşmanlara güvenmediğini ve her türlü saldırganlığa daha yüksek seviyede karşılık vereceğini bildirdi.
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde, İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.
Ateşkese rağmen ‘düşmanın aldatma taktiklerine’ karşı temkinli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Düşman her zaman hileden yana olmuştur ve onun vaatlerine güvenmiyoruz, herhangi bir saldırıya daha yüksek bir seviyede karşılık vereceğiz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Bölgedeki Amerikan ortakları, ABD ve Siyonist rejimin (İsrail) acizliğini kendi gözleriyle gördü. Artık ders almaları ve İslam düşmanlarıyla işbirliğine son vermelerinin zamanı geldi” denildi.

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Trump, ‘Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla’ 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğu’ ifade etti.
“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.
Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
