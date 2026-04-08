https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/iran-devrim-muhafizlari-dusman-hep-hileden-yana-oldu-herhangi-bir-saldiriya-daha-yuksek-karsilik-1104863331.html

İran Devrim Muhafızları: Düşman hep hileden yana oldu, herhangi bir saldırıya daha yüksek karşılık vereceğiz

İran Devrim Muhafızları: Düşman hep hileden yana oldu, herhangi bir saldırıya daha yüksek karşılık vereceğiz

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile varılan geçici ateşkesin ardından düşmanlara güvenmediğini ve her türlü saldırganlığa daha yüksek seviyede karşılık... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T15:09+0300

2026-04-08T15:09+0300

2026-04-08T15:09+0300

dünya

i̇ran devrim muhafızları

abd

donald trump

abd

i̇srail

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104863174_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8f2afba0550bfbadf3fbe6e5092dc6e.jpg

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde, İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.Ateşkese rağmen ‘düşmanın aldatma taktiklerine’ karşı temkinli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Düşman her zaman hileden yana olmuştur ve onun vaatlerine güvenmiyoruz, herhangi bir saldırıya daha yüksek bir seviyede karşılık vereceğiz" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Bölgedeki Amerikan ortakları, ABD ve Siyonist rejimin (İsrail) acizliğini kendi gözleriyle gördü. Artık ders almaları ve İslam düşmanlarıyla işbirliğine son vermelerinin zamanı geldi” denildi.ABD-İran arasındaki geçici ateşkes hakkında

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/prof-dr-doster-abd-hegemonyasida-zayiflama-goruldu-bati-ittifakinda-catlaklar-olustu-1104860283.html

abd

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran devrim muhafızları, abd, donald trump, abd, i̇srail, haberler