İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı: İlk açıklama geldi
Sanatçı İbrahim Tatlıses, yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, sağlık... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki sanatçı, yoğun geçen yurt dışı konser programının ardından İstanbul’daki evine döndükten sonra aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Hastaneden edinilen ilk bilgilere göre İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu kontrol altına alındı. Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20’da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır."
