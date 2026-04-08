Hegseth: 'Gerçek müttefiklik nedir' diye not alsanız iyi olur
Hegseth: 'Gerçek müttefiklik nedir' diye not alsanız iyi olur

15:18 08.04.2026 (güncellendi: 15:24 08.04.2026)
Hegseth, ateşkes sonrası yaptığı bilgilendirme toplantısında, 'müttefiklere' yüklenerek, "Sözde müttefiklerimize şunu söylemek istiyorum, gerçek müttefiklik nedir diye not alsanız iyi olur. Onbinlerce saatlik saldırıda bütün övgüyü bizim askerlerimiz hakediyor" dedi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İran arasında varılan, İsrail'in de dahil olduğu 15 günlük ateşkesin ardından Pentagon'da yapılan ilk bilgilendirme toplantısında konuştu.
Hegseth, müttefiklere "Sözde müttefiklerimize şunu söylemek istiyorum, gerçek müttefiklik nedir diye not alsanız iyi olur. Onbinlerce saatlik saldırıda bütün övgüyü bizim askerlerimiz hakediyor" ifadelerini kullandı.
Hegseth aynı zamanda 'Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı kesin bir askeri zafer kazandığını ve Tahran'ın füze programının fiilen yok edildiğini' söyledi.
Pentagon şefi, "İran'ın fabrikalarının yok edildiğini" ifade etti. Savaşta 13 ABD askerinin öldüğünü bilançoyu bildirirken tekrar aktardı.
