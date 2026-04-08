Fatih Terim'den Lucescu'ya duygusal veda: Huzur içinde uyu dostum

Fatih Terim'den Lucescu'ya duygusal veda: Huzur içinde uyu dostum

Teknik direktör Fatih Terim, hayatını kaybeden dostu Mircea Lucescu'ya bir mektupla veda etti. Terim dostunu, 'Kader seni son kez İstanbul'a getirdi'... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T16:25+0300

2026-04-08T16:25+0300

2026-04-08T16:38+0300

Ünlü spor adamı Fatih Terim, hayatını kaybeden futbol dünyasının sevilen isimlerinden Mircea Lucescu'ya duygu yüklü bir mektupla veda etti. Terim, "Sadece Romanya'ya veya Türkiye'ye değil, bu oyuna çok şey verdin. Ve biliyorum; nerede olursan ol, gözünü futbolun üzerinden ayırmayacaksın" ifadelerini kullandı. Aynı öykünün farklı cümleleri oldukTerim'in ünlü teknik direktör Lucescu için yazdığı mektupta şunları kaleme aldı: "Sevgili Mircea,Bu satırları yazmak hiç kolay değil.Ama ömrünün neredeyse tamamını o eşsiz çim kokusuyla, yeşil zemin üzerindeki çizgiler arasında veya ötesinde, herkese nasip olmayacak büyük sorumluluklar altında geçirmiş iki futbol insanı olarak bu hikâyenin sessiz kalmadan tamamlanması gerekiyor.Geride kalan yarım asırda insanlar değişti, devir değişti, futbol değişti, dünya değişti. Ama senin futbola olan tutkunda hiç eksilme olmadı. Biz aynı öykünün farklı cümleleri olduk. Aynı sevinçler, hüzünler, fırtınalar, hayal kırıklıkları... Kazandık, kaybettik, eleştirildik, tebrik edildik, anlaşıldık, bazen hiç anlaşılmadık. Bizi birbirimize en çok yaklaştıran şey bence oyuna duyduğumuz sadakat oldu. "Kader, seni son kez çok sevdiğin İstanbul'a belki de bu yüzden getirdi. Bu, temeline saygı ekilen bir veda mektubu. Sen, futbolun hakkını sonuna kadar verdin. Sadece Romanya'ya veya Türkiye'ye değil, bu oyuna çok şey verdin. Ve biliyorum; nerede olursan ol, gözünü futbolun üzerinden ayırmayacaksın. Huzur içinde uyu dostum."Türk futboluna büyük katkısı olmuştuTürk futbolunda da önemli bir figür olan Lucescu, Galatasaray ve Beşiktaş'la lig şampiyonlukları kazandı, 2000 yılında Galatasaray'la UEFA Süper Kupası’nı aldı.Teknik direktörlük kariyerinde Corvinul, Dinamo, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid, Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Şahtar, Zenit St. Petersburg, Dinamo Kiev, Romanya ve Türkiye milli takımını çalıştırdı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih terim, mircea lucescu