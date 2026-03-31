Oyuncu Aslı Bekiroğlu: İki kez ölümden döndüm, altı tane ameliyat geçirdim, bir tane daha kaldı

Geçirdiği miyom ameliyatında yaşanan komplikasyon nedeniyle altı kez operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu, bir kez daha ameliyat olacağını açıkladı.

2026-03-31T10:01+0300

Geçirdiği miyom ameliyatında yapılan hata Aslı Bekiroğlu'nun hayatını kabusa çevirdi. Uzun bir sürdedir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Bekiroğlu, rahminden miyom aldırmak için girdiği ameliyatta yanlışlıkla bağırsağı kesildiği için sonrasında altı operasyon geçirmek zorunda kaldı.Bir kez daha ameliyat olacağını açıklayan 30 yaşındaki oyuncu, sağlık sorunlarıyla geçirdiği zorlu iki yılı gözyaşları içerisinde anlattı.'6 ameliyat geçirdim'Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, "Hayatımı gülerek yaşamaya devam ediyor oluşum bazı doktorlarımı şaşkınlık içinde bıraktı ve ara sıra 'Aslı, çok zor sekiz-dokuz saatlik iki tane dev ameliyat geçirdin. İki kez ölümden döndün, dikkat et' diye uyarmak zorunda kaldılar. Altı tane ameliyat geçirdim, yıprandım, zorlandım. Bir tane daha kaldı. Artık hem kendi yaşadıklarımı anlatmak hem de belki başka insanların da benzer şeyleri yaşamaması için bu süreci sizinle samimi bir şekilde paylaşmak istedim. 'Bizce yapılan ameliyatlarda hata yok' diye geri çekildikleri için hakkımı aramaya karar verdim" dedi.Aslı Bekiroğlu daha sonra şu ifadeleri kullandı: 'İnisiyatif 2 seneme mal oldu''Hepsi baştan''28 yaşından beri ununla uğraşıyorum'

