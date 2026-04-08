Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü: Ateşkesten duyulan memnuniyeti dile getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü: Ateşkesten duyulan memnuniyeti dile getirdi
08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T17:56+0300
2026-04-08T17:56+0300
2026-04-08T18:00+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü. Görüşmede bölgedeki güncel gelişmeler ele alınırken Erdoğan'ın tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi. Sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi çağrısıCumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede liderler, dün gece itibarıyla İran bağlamında ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgemizdeki güncel gelişmeleri ele aldı. Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye’nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı."
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, donald trump
recep tayyip erdoğan, donald trump
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü: Ateşkesten duyulan memnuniyeti dile getirdi
17:56 08.04.2026 (güncellendi: 18:00 08.04.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü. Görüşmede İran bağlamında ile edilen ateşkes başta olmak üzere bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü. Görüşmede bölgedeki güncel gelişmeler ele alınırken Erdoğan'ın tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.
Sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi çağrısı
Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede liderler, dün gece itibarıyla İran bağlamında ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgemizdeki güncel gelişmeleri ele aldı. Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye’nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı."