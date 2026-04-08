Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim ile telefonda görüştü
Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani görüşmesinde bölgedeki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, ateşkesin kalıcı barış için fırsat olduğunu vurgularken, Türkiye’nin... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, iki haftalık ateşkesin sağlanmasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat yakalandığını ve bunun heba edilmemesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.Erdoğan, Türkiye'nin gelecek süreçte de barış için katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Katar'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini yineledi, Türkiye'nin bu süreçte Katar'ın sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/beyaz-saray-iran-zenginlestirilmis-uranyum-stoklarini-abdye-devretmeye-hazir-1104873401.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, iki haftalık ateşkesin sağlanmasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat yakalandığını ve bunun heba edilmemesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.
Erdoğan, Türkiye'nin gelecek süreçte de barış için katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Katar'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini yineledi, Türkiye'nin bu süreçte Katar'ın sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını dile getirdi.