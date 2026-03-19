İngiltere, ABD'den Epstein dosyalarının sansürsüz halini istiyor
İngiltere, ABD'den Epstein dosyalarının sansürsüz halini istiyor
İngiltere, ABD'den Jeffrey Epstein ve Prens Andrew bağlantılarını araştırmak amacıyla dosyaların sansürsüz halini istiyor. 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T05:06+0300
2026-03-19T05:06+0300
İngiliz polisi, ABD Adalet Bakanlığı'ndan, eski Prens Andrew ile olan bağlarını araştırmak için ABD'li merhum finansçı ve cinsel suçlu Jeffrey Epstein davasındaki sansürsüz dosyaları teslim etmesini istiyor.Metropolitan Polis Komiseri Mark Rowley, ABD yayın kuruluşu ABC News'e verdiği röportajda, şu ifadeleri kullandı:Rowley'e göre polis, Andrew aleyhine yeni bir ceza davası açılması gerekip gerekmediğini belirlemek için 'çeşitli cinsel suçlamaları' da araştırıyor.30 Ocak'ta ABD Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, Epstein davasıyla ilgili tüm materyallerin yayınlandığını duyurdu. Son açıklamayla birlikte, yayınlanan verilerin toplam hacmi 3.5 milyon dosyayı aştı. Bu dosyalar arasında ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve diğerleri de dahil olmak üzere çok sayıda güçlü ismin adı geçiyor.Şubat ayında, Kral III. Charles'ın kardeşi eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor, merhum finansçı ve cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle polis tarafından gözaltına alınmış ​​ve yaklaşık 12 saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Andrew'un, Epstein'e hükümet belgeleri gönderdiğine dair haberlerin ardından, ticaret danışmanı sıfatıyla görevini kötüye kullanmakla suçlandığı belirtiliyor.
abd, prens andrew, jeffrey epstein, mark rowley, adalet bakanlığı

İngiltere, ABD'den Epstein dosyalarının sansürsüz halini istiyor

05:06 19.03.2026
© REUTERS Phil Noble — Louvre Müzesi'ne Andrew Mountbatten-Windsor'un gözaltı sonrası çekilen fotoğrafı asıldı
Louvre Müzesi'ne Andrew Mountbatten-Windsor’un gözaltı sonrası çekilen fotoğrafı asıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2026
İngiltere, ABD'den Jeffrey Epstein ve Prens Andrew bağlantılarını araştırmak amacıyla dosyaların sansürsüz halini istiyor.
İngiliz polisi, ABD Adalet Bakanlığı'ndan, eski Prens Andrew ile olan bağlarını araştırmak için ABD'li merhum finansçı ve cinsel suçlu Jeffrey Epstein davasındaki sansürsüz dosyaları teslim etmesini istiyor.
Metropolitan Polis Komiseri Mark Rowley, ABD yayın kuruluşu ABC News'e verdiği röportajda, şu ifadeleri kullandı:
"Elbette, bu kanıtların büyük bir kısmı ABD'deki tüm dosyalarda mevcut ve bir aşamada sansürsüz kanıtlara ihtiyacımız olacak. Orijinal kopyaya ve nereden geldiğine ihtiyacımız var ve mahkeme davaları aşamasına gelirsek bu gerekli olacak"
Rowley'e göre polis, Andrew aleyhine yeni bir ceza davası açılması gerekip gerekmediğini belirlemek için 'çeşitli cinsel suçlamaları' da araştırıyor.
30 Ocak'ta ABD Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, Epstein davasıyla ilgili tüm materyallerin yayınlandığını duyurdu. Son açıklamayla birlikte, yayınlanan verilerin toplam hacmi 3.5 milyon dosyayı aştı.
Bu dosyalar arasında ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve diğerleri de dahil olmak üzere çok sayıda güçlü ismin adı geçiyor.
Şubat ayında, Kral III. Charles'ın kardeşi eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor, merhum finansçı ve cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle polis tarafından gözaltına alınmış ​​ve yaklaşık 12 saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.
Andrew'un, Epstein'e hükümet belgeleri gönderdiğine dair haberlerin ardından, ticaret danışmanı sıfatıyla görevini kötüye kullanmakla suçlandığı belirtiliyor.
