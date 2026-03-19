İngiltere, ABD'den Epstein dosyalarının sansürsüz halini istiyor
İngiltere, ABD'den Jeffrey Epstein ve Prens Andrew bağlantılarını araştırmak amacıyla dosyaların sansürsüz halini istiyor. 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T05:06+0300
İngiliz polisi, ABD Adalet Bakanlığı'ndan, eski Prens Andrew ile olan bağlarını araştırmak için ABD'li merhum finansçı ve cinsel suçlu Jeffrey Epstein davasındaki sansürsüz dosyaları teslim etmesini istiyor.Metropolitan Polis Komiseri Mark Rowley, ABD yayın kuruluşu ABC News'e verdiği röportajda, şu ifadeleri kullandı:Rowley'e göre polis, Andrew aleyhine yeni bir ceza davası açılması gerekip gerekmediğini belirlemek için 'çeşitli cinsel suçlamaları' da araştırıyor.30 Ocak'ta ABD Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, Epstein davasıyla ilgili tüm materyallerin yayınlandığını duyurdu. Son açıklamayla birlikte, yayınlanan verilerin toplam hacmi 3.5 milyon dosyayı aştı. Bu dosyalar arasında ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve diğerleri de dahil olmak üzere çok sayıda güçlü ismin adı geçiyor.Şubat ayında, Kral III. Charles'ın kardeşi eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor, merhum finansçı ve cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle polis tarafından gözaltına alınmış ve yaklaşık 12 saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Andrew'un, Epstein'e hükümet belgeleri gönderdiğine dair haberlerin ardından, ticaret danışmanı sıfatıyla görevini kötüye kullanmakla suçlandığı belirtiliyor.
