Netanyahu: Her an savaşı yeniden başlatacak parmağımız tetikte
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran ateşkesine karşı savaşı başlatacak parmağının tetikte beklediğini açıkladı. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
abd
benjamin netanyahu
donald trump
i̇srail
i̇ran
savaş
savaş bakanlığı
savaş bakanı
savaş uçağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104872817_0:5:640:365_1920x0_80_0_0_1280a5988853883661f8db6c307d16db.jpg
abd, benjamin netanyahu, donald trump, i̇srail, i̇ran, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi
21:12 08.04.2026
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi XBinyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran ateşkesine karşı savaşı başlatacak parmağının tetikte beklediğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşta işbirliğinin benzeri görülmemiş olduğunu belirtti.
Netanyahu, “Başkan Trump, dostum Donald, liderliğin ve arkadaşlığın için teşekkür ederim. Bu yakın dostluk Ortadoğu’nun yüzünü değiştiriyor. Rejimin temellerini sarstık” dedi.
Netanyahu, İsrail’in geçen yıl İran’a karşı yürüttüğü iki harekatı başlatmasaydı, İran’ın çoktan nükleer silah geliştirmiş olacağını iddia etti.
İran’ın füze kapasitesinin yok edildiğini ve nükleer programına ağır darbe vurulduğunu belirten Netanyahu, donanma, füze üsleri, askeri uçaklar ve komuta merkezlerine yönelik operasyonlar yürütüldüğünü belirtti.
İsrail’in operasyonlarında üst düzey rejim yetkililerinin öldürüldüğünü de sözlerine ekleyen Netanyahu, “Her an savaşı yeniden başlatacak parmağımız tetikte” ifadesini kullandı.
