Netanyahu: Her an savaşı yeniden başlatacak parmağımız tetikte

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran ateşkesine karşı savaşı başlatacak parmağının tetikte beklediğini açıkladı. 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T21:12+0300

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşta işbirliğinin benzeri görülmemiş olduğunu belirtti. Netanyahu, “Başkan Trump, dostum Donald, liderliğin ve arkadaşlığın için teşekkür ederim. Bu yakın dostluk Ortadoğu’nun yüzünü değiştiriyor. Rejimin temellerini sarstık” dedi.Netanyahu, İsrail’in geçen yıl İran’a karşı yürüttüğü iki harekatı başlatmasaydı, İran’ın çoktan nükleer silah geliştirmiş olacağını iddia etti. İran’ın füze kapasitesinin yok edildiğini ve nükleer programına ağır darbe vurulduğunu belirten Netanyahu, donanma, füze üsleri, askeri uçaklar ve komuta merkezlerine yönelik operasyonlar yürütüldüğünü belirtti.İsrail’in operasyonlarında üst düzey rejim yetkililerinin öldürüldüğünü de sözlerine ekleyen Netanyahu, “Her an savaşı yeniden başlatacak parmağımız tetikte” ifadesini kullandı.

