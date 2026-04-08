Başsavcılık, Melek Mosso hakkında verilen karara itiraz etti

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Melek Mosso, hakimlik tarafından tedbirsiz serbest bırakıldı. Beykoz Cumhuriyet... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol ve Mustafa Ceceli’nin de bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı.Gözaltına alınan isimlerden İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.Hakimlik ise Melek Mosso’yu herhangi bir tedbir uygulamadan serbest bıraktı.Savcılık karara i̇tiraz ettiHabertürk'te yer alan habere göre, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Melek Mosso’nun adli kontrol olmadan serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazı sonrası dosyada yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor.Mosso’dan ilk açıklamaSürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Melek Mosso, evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirtti. Mosso şu ifadeleri kullandı:"Sabah saatlerinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındım.Arama, ifade ve soruşturma aşamalarında görevli memurlarla tam iş birliği içerisinde hareket edilmiş, konutumda gerçekleştirilen aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır.Evimde bulunan ilaçlar; doktorum tarafından tedavim için reçete edilmiş, yetkili eczaneden yasal olarak temin edilmiş ve hekim kontrolünde kullanılmakta olan reçeteli ilaçlardır. Reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımım söz konusu değildir.Savcılığa gerekli reçeteler ibraz edilmiş olup süreç sonunda adli kontrol dahi uygulanmadan tutuksuz yargılanmama karar verilmiştir. Ortada suç teşkil eden hiçbir fiil bulunmadığından işbu sonuç benim için bir sürpriz olmamıştır.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Jandarma Komutanlığı’na; süreç boyunca hukuka uygun, saygılı, yapıcı ve profesyonel bir tutum sergiledikleri için içtenlikle teşekkür ediyorum.Hukuka olan güvenim tamdır ve soruşturmanın geri kalan aşamalarında da üzerime düşen her türlü yükümlülük yerine getirilecektir. Hakkımda yanıltıcı bilgi paylaşan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal yollara başvurulacaktır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/yargitaydan-kritik-karar-yazismalar-fesih-sebebi-sayilmadi-tazminat-verildi-1104854655.html

