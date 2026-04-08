Basra Körfezi'nde kritik alarm: İran'daki Lavan Adası rafinerisinde patlama meydana geldi
Basra Körfezi’nde İran’a ait Lavan Adası’ndaki rafineride sabah saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen patlamalar meydana geldi. Olay, ABD-İran-İsrail... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T12:30+0300
2026-04-08T12:58+0300
Basra Körfezi’nde kritik alarm: İran’daki Lavan Adası rafinerisinde patlama meydana geldi

12:30 08.04.2026 (güncellendi: 12:58 08.04.2026)
© REUTERS Dado RuvicHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
© REUTERS Dado Ruvic
Basra Körfezi’nde İran’a ait Lavan Adası’ndaki rafineride sabah saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen patlamalar meydana geldi. Olay, ABD-İran-İsrail hattında ilan edilen geçici ateşkesin hemen ardından yaşandı. Bölgedeki gerilim yeniden yükselirken, patlamaların nedeni araştırılıyor.
Basra Körfezi’nde İran’a ait Lavan Adası’nda bulunan rafineride sabah saatlerinde birden fazla patlama meydana geldi. İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, patlamaların ateşkesin sağlanmasının hemen ardından gerçekleştiğini duyurdu. Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, bölgedeki güvenlik birimleri inceleme başlattı.

Patlamanın nedeni belirsizliğini koruyor

İlk belirlemelere göre patlamaların kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, teknik arıza ihtimali ile dış müdahale olasılığı üzerinde dururken, detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi. Olayın rafineri faaliyetlerine etkisine ilişkin de henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Siri Adası’nda da benzer olay

İran medyası, aynı saatlerde Basra Körfezi’ndeki Siri Adası’nda da kaynağı bilinmeyen patlamaların meydana geldiğini aktardı. İki ayrı noktada yaşanan olaylar, bölgede eş zamanlı gelişmeler yaşandığı yönünde endişeleri artırdı.

Ateşkes sonrası gerilim yeniden tırmanıyor

Patlamalar, ABD ile İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ilan edilmesinin hemen ardından yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın açık kalması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini açıklamıştı. İran tarafı ise savaş hedeflerine ulaşıldığını savunarak müzakerelerin kısa sürede sonuçlandırılmasını hedeflediklerini duyurmuştu.
