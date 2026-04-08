https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/bakanliktan-fahis-fiyat-cezalari-meyve-ve-sebzedeki-fiyatlara-423-milyon-lira-ceza-1104857085.html
Bakanlıktan fahiş fiyat cezaları: Meyve ve sebzedeki fiyatlara 42.3 milyon lira ceza
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılığı... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T12:42+0300
ekonomi̇
denetim
ticaret bakanlığı
fahiş fiyat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092052869_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_2f26dfc9f792fe30f4ec45f7b12e045d.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092052869_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_02cc824105df329a02bbbd5804bdeac7.jpg
denetim, ticaret bakanlığı, fahiş fiyat
Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 60 işletmeye 42,3 milyon lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 7 Nisan'da toplantı yaptığı belirtildi.
Toplantı kapsamında, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 60 işletmeye toplam 42,3 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sebze ve meyve üreticileri de dahil olmak üzere üretim noktalarından tedarikçilere, tedarikçilerden perakendecilere kadar tedarik zincirinin tüm aşamaları Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."
Zincir marketler de ceza yemişti
Öte yandan Kurul, 3 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantıda da fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 183 işletmeye 96,6 milyon lira idari para cezası uygulamıştı.