https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/bakan-memisoglu-son-3-ayinda-ilk-hamileligini-yasayan-anne-adayimiza-ebe-tahsis-ediliyor-1104857652.html
Bakan Memişoğlu: Son 3 ayında ilk hamileliğini yaşayan anne adayımıza ebe tahsis ediliyor
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, ilk gebeliğini yaşayan anne adayları için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. 'Her gebeye Ebe' uygulamasıyla birlikte her anne adayına... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T12:38+0300
sağlik
kemal memişoğlu
sağlık bakanlığı
hamilelik
ebe
hamile
hamile kadın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/11/1056448120_0:47:698:440_1920x0_80_0_0_7bd4e3cb510a78dc68c91ae1ae2621e2.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/dogum-izni-24-haftaya-cikiyor-teklif-bu-hafta-genel-kurulda-1104775177.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/11/1056448120_25:0:673:486_1920x0_80_0_0_c922729510584b18734465e10369eb5d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sağlık Bakanlığı, ilk gebeliğini yaşayan anne adayları için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. 'Her gebeye Ebe' uygulamasıyla birlikte her anne adayına hamileliğinin son üç ayında birebir ebe tahsis ediliyor.
Sağlık Bakanlığı'nin ilk hamileliğini yaşayan anne adayları için hayata geçirdiği 'Her Gebeye Ebe' uygulamasını hakkında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İster özel muayenesinde olsun, ister üniversitede olsun, son 3 ayında ilk hamileliğini yaşayan anne adayımıza ebe tahsis ediliyor. Bu ebe, anne ile beraber 3 ay geçirecek. Son 3 ayında gebemizin hem arkadaşı olacak hem danışmanı olacak" diye konuştu.
Son 3 ayda ebe ve gebe yan yana olacak
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlk Adım Ebe Gebe Okulu Aile Buluşması'nda önemli açıklamalar yaptı. Türkiye genelinde görev yapan 61 bin 414 ebe ile çok güçlü bir hizmet ağı oluşturduklarına dikkat çeken Bakan Memişoğlu, mesleki mevzuatları güncelleyerek ebeleri hem sahada hem de doğumhanede çok daha etkin hale getirdiklerini söyledi. Bakan Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle 'Her Gebeye Ebe' uygulamamızla ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımıza, takibi nerede yapılırsa yapılsın hamileliklerinin son üç ayında birebir ebe tahsis ediyoruz. İster özel muayenesinde olsun, ister üniversitede olsun, son 3 ayında ilk hamileliğini yaşayan anne adayımıza ebe tahsis ediliyor. Bu ebe, anne ile beraber 3 ay geçirecek. Son 3 ayında gebemizin hem arkadaşı olacak hem danışmanı olacak. İlk anneliğini bekleyen her anne adayımız, ister özel hastanede olsun, ister doğum hastanesinde olsun, doğum yapsın, ebemizin ilk anne adayımızın her an yanında olacağını özellikle belirtmek istiyorum. İstiyoruz ki ilk gebeliğinde tecrübeli bir ebemiz devamlı yanında olsun, güven versin, rehberlik etsin."