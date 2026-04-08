Bakan Memişoğlu: Son 3 ayında ilk hamileliğini yaşayan anne adayımıza ebe tahsis ediliyor

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, ilk gebeliğini yaşayan anne adayları için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. 'Her gebeye Ebe' uygulamasıyla birlikte her anne adayına... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı'nin ilk hamileliğini yaşayan anne adayları için hayata geçirdiği 'Her Gebeye Ebe' uygulamasını hakkında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İster özel muayenesinde olsun, ister üniversitede olsun, son 3 ayında ilk hamileliğini yaşayan anne adayımıza ebe tahsis ediliyor. Bu ebe, anne ile beraber 3 ay geçirecek. Son 3 ayında gebemizin hem arkadaşı olacak hem danışmanı olacak" diye konuştu.Son 3 ayda ebe ve gebe yan yana olacakSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlk Adım Ebe Gebe Okulu Aile Buluşması'nda önemli açıklamalar yaptı. Türkiye genelinde görev yapan 61 bin 414 ebe ile çok güçlü bir hizmet ağı oluşturduklarına dikkat çeken Bakan Memişoğlu, mesleki mevzuatları güncelleyerek ebeleri hem sahada hem de doğumhanede çok daha etkin hale getirdiklerini söyledi. Bakan Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

