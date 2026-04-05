Doğum izni 24 haftaya çıkıyor: Teklif bu hafta Genel Kurul’da
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor: Teklif bu hafta Genel Kurul’da
Sputnik Türkiye
Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi halen doğum izninde olan kadınların da yararlanması amacıyla... 05.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T10:31+0300
2026-04-05T10:31+0300
2026-04-05T10:42+0300
türki̇ye
türkiye
tbmm
doğum
doğum izni
anne
hamile
hamilelik
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu gündeminin ilk sırasına alınacak.Doğum izni düzenlemesiGenel Kurul, 7 Nisan Salı günkü birleşiminde bu kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Siyasi parti grupları ortak hareket ederek halen izinde olan kadınların da doğum izni düzenlemesinden yararlandırılması amacıyla teklifin bu hafta yasalaştırılması planlanıyor.Kimler yararlanabilecek?Teklifteki düzenlemeler şöyle:
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
sosyal hizmetler kanunu teklifi, doğum izni 24 hafta, analık izni uzatıldı, tbmm doğum izni düzenlemesi, doğum izni kaç hafta oldu, babalık izni kaç gün, babalık izni 10 gün, koruyucu aile izin hakkı, sosyal medya yaş sınırı, 15 yaş altı sosyal medya yasağı, sosyal ağ sağlayıcı düzenleme, oyun platformu düzenleme, çocuklara sosyal destek, kadınlara maddi yardım, tbmm kanun teklifi 2026, doğum izni düzenlemesi kimleri kapsıyor, analık izni 8 hafta ek süre, sosyal hizmetler düzenleme, çocuk koruma destek, sosyal yardım düzenlemesi, tbmm gündemi, doğum izni son dakika, sosyal medya düzenlemesi türkiye, çocuklar için internet düzenlemesi, aile destek politikaları
sosyal hizmetler kanunu teklifi, doğum izni 24 hafta, analık izni uzatıldı, tbmm doğum izni düzenlemesi, doğum izni kaç hafta oldu, babalık izni kaç gün, babalık izni 10 gün, koruyucu aile izin hakkı, sosyal medya yaş sınırı, 15 yaş altı sosyal medya yasağı, sosyal ağ sağlayıcı düzenleme, oyun platformu düzenleme, çocuklara sosyal destek, kadınlara maddi yardım, tbmm kanun teklifi 2026, doğum izni düzenlemesi kimleri kapsıyor, analık izni 8 hafta ek süre, sosyal hizmetler düzenleme, çocuk koruma destek, sosyal yardım düzenlemesi, tbmm gündemi, doğum izni son dakika, sosyal medya düzenlemesi türkiye, çocuklar için internet düzenlemesi, aile destek politikaları
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor: Teklif bu hafta Genel Kurul’da
10:31 05.04.2026 (güncellendi: 10:42 05.04.2026)
Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi halen doğum izninde olan kadınların da yararlanması amacıyla TBMM Genel Kurulu gündeminin ilk sırasına alınarak bu hafta görüşülecek ve yasalaştırılacak.
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu gündeminin ilk sırasına alınacak.
Genel Kurul, 7 Nisan Salı günkü birleşiminde bu kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Siyasi parti grupları ortak hareket ederek halen izinde olan kadınların da doğum izni düzenlemesinden yararlandırılması amacıyla teklifin bu hafta yasalaştırılması planlanıyor.
Teklifteki düzenlemeler şöyle:
- Kadınlara verilecek doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.
- Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.
- İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.
- Yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde, ilgili Kanun'da belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek.
- Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.
- Oyun platformu usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak.
- Teklife ihdas edilen yeni madde ile analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.
- Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç halinde bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak