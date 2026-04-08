Avrupa gaz fiyatları ateşkesin ardından düne göre yüzde 17,5 düşüşle güne başladı

Orta Doğu’da 40 gündür süren çatışmalarda, İran, ABD ve İsrail 15 günlük ateşkes üzerinde uzlaştı; diplomatik görüşmelerin cuma günü İslamabad’da devam etmesi... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T09:38+0300

Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasında 40 gündür süren çatışmalarda geçici ateşkes kararı alındı. Tarafların 15 gün süreyle silahları susturma konusunda uzlaştığı bildirildi. Diplomatik kaynaklara göre, sürecin devamı niteliğindeki görüşmelerin cuma günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanıyor.Ateşkes açıklamasının ardından petrol ve gaz piyasalarında düşüşler gözlemlendi. Brent petrolün fiyatı 100 doların altına inerken Avrupa gaz fiyatları, 8 Nisan sabahı ABD ve İran arasında ateşkes yapılmasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 17,5 düşüşle güne başladı.Avrupa gaz fiyatları, Orta Doğu'da ABD-İran arasındaki geçici ateşkes yapılmasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 17,5 gerileyerek güne 43,9 avro ile başladı.Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de mayıs vadeli gaz kontratları, dün megavatsaat başına 53,2 avro seviyesinden kapandı.Fiyatlar bugün Türkiye saatiyle 09.12 itibarıyla yüzde 17,5 gerileyerek megavatsaat başına 43,9 avroya indi.Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yüzde 20'sinin taşındığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik beklentiler, gaz fiyatlarının gerilemesini sağlarken, Boğaz'ın açılmasına rağmen ticaret akışının kısa sürede normale dönmesi beklenmiyor.ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrası Körfez ülkelerinden Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gaz üretimine ara vermişti. Katar, yıllık 80 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimiyle, küresel LNG piyasasının önemli oyuncuları ve Avrupa'nın da önemli tedarikçileri arasında bulunuyor.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

