Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul'da yeni metro istasyonları geliyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul'da yeni metro istasyonları geliyor

İstanbul'da metro kapasitesinin artacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni metro istasyonlarının açılacağını kaydetti. 02.03.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye'de devam eden yol projeleriyle ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bu yıl sonuna kadar Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı kesimine 5, Bursa Emek-Şehir Hastanesi RSH kesimine 3, Altunizade-Çamlıca Bosna Bulvarı Metro Hattı'na 4 ve Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'na 11 ilave istasyon yapımının planlandığını duyurdu. Yeni metro istasyonları hizmete alınacakBakan Uraloğlu, TCDD'nin mevcut demir yolu koridorlarının geliştirilmesinin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Sakarya'da kent içi ulaşımına katkı sağlamak amacıyla metro standardında banliyö işletmeciliği yaptığını söyledi. Kent içi raylı sistem güzergah uzunluğunun geçen yıl sonu itibarıyla 445,6 kilometre olduğu bilgisini veren Uraloğlu, "Bu yılın sonuna kadar İstanbul'da Arnavutköy-Halkalı kesiminde 17,5 kilometre, Bursa Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nda 3,9 kilometre, Altunizade-Çamlıca Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda 4,5 kilometre ve Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'nda 15,6 kilometre daha yaparak toplam kent içi raylı sistem uzunluğunu 487,1 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.Uraloğlu, kent içi raylı sistem güzergahında 238 istasyon bulunduğunu, bu yıl sonuna kadar Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı kesimine 5, Bursa Emek-Şehir Hastanesi RSH kesimine 3, Altunizade-Çamlıca Bosna Bulvarı Metro Hattı'na 4 ve Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'na 11 ilave istasyon yapımının planlandığını bildirdi.Yeni projeler hayata geçecekUraloğlu, kent içi raylı sistemlerde kapasiteyi artıracak yeni projelerin hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:"Konya'da yapımı devam eden 23 kilometre uzunluğundaki KONYARAY Banliyö Hattı Projesi'ni kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Böylece kara yoluyla 1 saat süren Konya Gar ve Selçuklu YHT Garı ile bu bölgedeki Organize Sanayi Bölgesi ve lojistik merkeze bağlantı, kent içi banliyö taşımacılığıyla 35 dakikaya inecek. Ayrıca Ankara'da BAŞKENTRAY'ı Yenikent'e bağlayarak, Sincan-Kazan Soda hattında faaliyet gösterecek 16 kilometre uzunluğuna sahip olacak projede yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

